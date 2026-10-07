Türk Deniz Kuvvetleri'nin ilk kadın uçak pilotu göreve başladı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Türk donanmasına bağlı Deniz Hava Komutanlığı'nda görev yapan Deniz Üsteğmen Hilal Aydın (28) bir ilki gerçekleştirdi. Aydın, zorlu eğitimleri başarıyla tamamlayarak Türk Deniz Kuvvetleri'nin ilk kadın uçak pilotu oldu.

DENİZ KUVVETLERİ'NİN İLK KADIN UÇAK PİLOTU OLDU

Babasının Türk Silahlı Kuvvetleri'nde uzman çavuş olarak görev yapması sebebiyle çocukluğundan itibaren askerlik mesleğinin içinde büyüyen Aydın, küçük yaşlardan itibaren asker olmayı hayal etti. Deniz Harp Okulu'ndan teğmen rütbesiyle mezun olduktan sonra donanmada çeşitli görevler üstlenen Aydın, 2022 yılında pilotaj eğitimine başvurdu. Zorlu seçim ve uçuş eğitimlerini başarıyla tamamlayan Aydın, Türk Deniz Kuvvetleri'nin ilk kadın uçak pilotu olarak mezun oldu. Kocaeli Kartepe'de bulunan Deniz Hava Komutanlığı bünyesinde görev yapan Aydın, askerlikten pilotluğa uzanan hikayesini anlatarak, gençlere önemli mesajlar verdi.

"ÇOCUKLUĞUMDAN İTİBAREN HEP ASKER OLMAK İSTEDİM"

Adıyaman'da doğduğunu ve 1999 yılında babasının görevi sebebiyle Ankara'ya taşındıklarını anlatan Deniz Üsteğmen Hilal Aydın, "Çocukluğumdan itibaren hep asker olmak istedim. Babam Türk Silahlı Kuvvetleri'nde uzman çavuş olarak görev yapıyor, annem ise ev hanımı ve 2 kız kardeşim var. Liseyi bitirdikten sonra 2016 Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Jeoloji Mühendisliği için İngilizce hazırlık eğitimi alırken Milli Savunma Üniversitesi'nin başvuru afişlerini gördüm ve Deniz Harp Okulu'na başvuruda bulundum. 2017 yılında Deniz Harp Okulu'nda başladığım eğitimimi, 4 yıllık öğrenim süreci sonunda 30 Ağustos 2021 tarihinde teğmen rütbesiyle mezun olarak tamamladım" diye konuştu.

"İLK KADIN DENİZ KARAKOL UÇAĞI PİLOTU OLARAK MEZUN OLDUM"

Mezun olduktan sonra TCG Gemlik'te Harekat Elektronik Yardımcı Subaylığı ve Muhabere Subaylığı görevlerini yerine getirdiğini ifade eden Deniz Üsteğmen Aydın, "Ayrıca Güney Görev Grup Komutanlığı'nda Emniyet ve Kaza Önleme Subaylığı görevini icra ettim. 2022 yılında pilotaj alımları kapsamında uçak pilotu olmak için başvuruda bulundum. Mülakat ve sınavları geçerek 18'inci Ana Üs Komutanlığı'nda öğrenci seçim uçuşlarını başarıyla tamamladım. Müteakiben Türk Hava Kurumu Üniversitesi bünyesinde başlangıç ve temel uçuş eğitimi, Deniz Tayyare Uçuş Okulu Komutanlığı'nda tekamül eğitimini alarak zorlu bir eğitim sürecini başarıyla tamamladım ve ilk kadın Deniz Karakol uçağı pilotu olarak mezun oldum. Mezun olduktan sonra Kocaeli'de bulunan Deniz Hava Komutanlığı'na atandım. Deniz Hava Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda Deniz Karakol uçaklarından biri olan P-35 tipi eğitimlerime başladım. Eğitimlerimi tamamlamayı müteakip deniz hava filolarımızda görev almaya başlayacağım" şeklinde konuştu.

"HAYALİMDEKİ HİLAL'DEN DAHA MUTLU VE GURURLUYUM"

Mavi vatandan, gökyüzüne adım atma hikayesini anlatan Hilal Aydın, "Deniz Harp Okulu'nda eğitim gördüğüm yıllarda kariyer günleri kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait birliklerin tanıtım faaliyetleri yapılıyordu. Deniz Hava Komutanlığı'nın tanıtımında yer alan 'İki maviye hükmedenler' vecizi, hikayeme başlamama vesile oldu. Hayalimdeki Hilal'den daha mutlu ve gururlu olduğumu söyleyebilirim. Pilot olmak hızlı ve doğru karar alabilme mekanizması gelişmiş, pratik düşünebilen, karşılaşabilecek her türlü duruma hazırlıklı olmayı gerektirdiğinden beni daha çok motive ediyor" ifadelerini kullandı.

"MUTLULUĞUMU TARİF ETMEM MÜMKÜN DEĞİL"

Pilot olduktan sonra hayatındaki değişikliklerden bahseden Deniz Üsteğmen Hilal Aydın, "Pilot olmak mesleki hayatımın dönüm noktası oldu ve uçak pilotu olarak uçmak bana unutamayacağım deneyimler kazandırdı. 18'inci Ana Üs Komutanlığı bünyesinde gerçekleştirilen öğrenci seçme uçuşları kapsamında 13 sortilik eğitim sürecinden geçtik. 13 sorti eğitiminin sonunda kontrol pilotuna emniyetli iniş ve uçuş göstermem gerekiyordu. Kontrol pilotunun kuleyle yalnız pozitif konuşmasını duyduğumda hissettiğim mutluluğu tarif etmem mümkün değil" dedi.

"SABİHA GÖKÇEN'İ HER DAİM ÖRNEK ALDIM"

"Uçmak hayaliyle başladığım bu yolda inandıktan sonra başarabileceklerimi görmek bana mutlu ve gururlu hissettirdi" diyen Aydın sözlerini şöyle tamamladı; "Aynı mesleği yapmanın haklı gururunu hisseden bir Türk kadın pilotu olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen'i her daim örnek aldım. Pilot olmaya gönül veren ve hayal eden her genç kız için en güzel örneklerden biri olduğunu düşünüyorum. Pilot olmasaydım mesleğe başladığım şekilde, gemilerimizde çalışmaya devam etmek isterdim" ifadelerini kullandı.

Genç kızlara mesajını da ileten Hilal Aydın, "Hayal etmekten hayal ettikleri uğruna çalışmaktan ve inanmaktan vazgeçmesinler. Ne kadar zorluklarla karşılaşırsanız karşılaşın, başarmak istedikçe çabaladıkça her zorluğu aşarsınız ve hayal ettiklerinize ulaşırsınız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı