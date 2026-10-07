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Kocaeli Körfez'de 5 Ekim'de kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı

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Kocaeli Körfez'de 5 Ekim'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen 2 operasyonda 1 ton 100 kilogram kıyılmış tütün, 155 bin dolu makaron ve 90 bin boş makaron ele geçirildi. Bir araçta 1600 paket ısıtılmış elektronik sigara tütünü bulunurken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 2 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Körfez ilçesinde 5 Ekim'de gerçekleştirilen 2 operasyonda, 1 adreste yapılan aramada 1 ton 100 kilogram kıyılmış tütün, 155 bin içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 90 bin boş makaron, 2 elektrikli sigara sarma makinesi ve kompresör ele geçirildi.

Ekiplerce 1 araçta yapılan aramada ise 1600 paket ısıtılmış elektronik sigara tütünü bulundu.

Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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