Kocaeli Körfez'de 5 Ekim'de kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli Körfez'de 5 Ekim'de kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli Körfez'de 5 Ekim'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen 2 operasyonda 1 ton 100 kilogram kıyılmış tütün, 155 bin dolu makaron ve 90 bin boş makaron ele geçirildi. Bir araçta 1600 paket ısıtılmış elektronik sigara tütünü bulunurken 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 2 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Körfez ilçesinde 5 Ekim'de gerçekleştirilen 2 operasyonda, 1 adreste yapılan aramada 1 ton 100 kilogram kıyılmış tütün, 155 bin içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 90 bin boş makaron, 2 elektrikli sigara sarma makinesi ve kompresör ele geçirildi.
Ekiplerce 1 araçta yapılan aramada ise 1600 paket ısıtılmış elektronik sigara tütünü bulundu.
Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.