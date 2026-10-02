Haberler

Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 52 zanlıdan 31'i tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocaeli merkezli 9 ilde yürütülen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 52 zanlıdan 31'inin tutuklandığını, 21'ine adli kontrol uygulandığını bildirdi. Ayrıca 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kocaeli merkezli 9 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 52 zanlıdan 31'i tutuklandı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin savcılık sorguları tamamlandı.

Gözaltına alınan 52 zanlıdan 31'i tutuklandı, 21'ine adli kontrol tedbiri uygulandı.

Soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verildi.

Ayrıca "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında şüphelilere ait malvarlığı değerlerine el koyma tedbiri uygulandı.

Olay

Soruşturma kapsamında, toplam 155 firma ile bağlantılı 118 şüpheli belirlenerek, Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Erzincan, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti.

İkamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, yaklaşık 50 klasör evrak ve doküman, 45 e-imza, 16 farklı firmaya ait kaşe, çok sayıda ajanda, 20 cep telefonu, 23 bilgisayar, farklı bankalara ait hesap cüzdanları, 7 farklı operatöre ait SIM kart, 917 adet 9x19 milimetre çapında dolu fişek, kurusıkı tabanca ile takılı vaziyette şarjör ve 14 kurusıkı fişeği ve hard disk ele geçirilmişti.

Operasyon kapsamında daha önce gözaltına alınanlardan 61'i ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, 5'inin ceza infaz kurumlarında bulunduğu anlaşılmıştı.

Kaynak: AA
Milli Takım'ın Belçika 11'i şekillendi! İşte sahaya çıkması beklenen kadro

Son şansı olabilir! İşte bu akşam sahaya süreceği 11

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İkiz kardeşlerin başlarına inşaatın dış koruma kaplaması düştü! O anlar kamerada

Yolda yürürken bir anda başlarına düştü! İşte o anlar
Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
Avrupa borsaları, G7'nin 100 milyon varil kararıyla yükselişle kapandı

Tek bir açıklaması yetti, anında yükselişe geçti
Abla-kardeş katili 19 yıl adaletten kaçtı! Cezayı duyunca heyete bela okudu

19 yıl adaletten kaçtı, cezayı duyunca heyete bela okudu
Eski hakem Arda Kardeşler, 'Hakemler dosyası' kapsamında ifadeye gitti

O da emniyete çağrıldı!
Oyuncu Sümeyye Aydoğan dünya yıldızıyla Paris'te bir araya geldi

Paris'te sürpriz buluşma! Sümeyye Aydoğan ile dünya yıldızı yan yana
Neco ile kızı Zeynep Özyılmazel 10 yıl sonra barıştı! Şimdi aynı sahneye çıkacaklar

Baba ve kızından 10 yıl sonra barışma pozu! Bir de sürprizleri var