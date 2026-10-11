Kocaeli Kitap Fuarı'nda 45 koleksiyon eseri açık artırmaya sunuldu

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Kocaeli'de düzenlenen kitap fuarı kapsamında gerçekleştirilen müzayedede, nadir baskılar, ünlü isimlerin imzalı kitapları ve özel mektuplar içeren koleksiyon eserlerinden oluşan 45 eser açık artırmaya sunuldu.

Fuar kapsamında ikinci kez düzenlenen müzayedede, farklı dönemlere ait kitaplar ve koleksiyon parçaları kitapseverlerin beğenisine sunuldu. Dünya edebiyatının tanınmış eserlerinden "Küçük Prens"in ikinci baskısıyla başlayan müzayede, Türk edebiyatının şairlerinden Cemal Süreya'nın imzalı kitabıyla devam etti.

Ünlü isimlerin imzalarını taşıyan kitaplar ile sayfalarında özel mektuplar bulunan nadir eserler de açık artırmada yer aldı. Koleksiyon meraklıları, beğendikleri eserleri alabilmek için teklif verdi. Bazı eserler için teklifler binlerce liraya ulaştı.

Sahaflar fuara renk kattı

Kocaeli Kitap Fuarı'nda sahaflara ayrılan alan da eski ve nadir kitaplara ilgi duyan ziyaretçileri ağırladı. Geçmişten günümüze ulaşan eserlerin sergilendiği sahaf stantları, müzayedeyle birlikte fuarda öne çıkan bölümler arasında yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı