Kocaeli'de operasyonda 511 tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli'de operasyonda 511 tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'de tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda Roma ve Helenistik dönemlere ait olduğu değerlendirilen 511 eser ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kocaeli'de düzenlenen operasyonda tarihi nitelikte 511 eser ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Şüpheli görülen 1 kişinin üst aramasında Roma ve Helenistik dönemlere ait olduğu değerlendirilen 511 eser ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA