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Kocaeli'de operasyonda 511 tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

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Kocaeli'de tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda Roma ve Helenistik dönemlere ait olduğu değerlendirilen 511 eser ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda tarihi nitelikte 511 eser ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Şüpheli görülen 1 kişinin üst aramasında Roma ve Helenistik dönemlere ait olduğu değerlendirilen 511 eser ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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