Kocaeli Darıca'da COP31 için düzenlenen Gençlik İklim Çalıştayı'na 50 öğrenci katıldı

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Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 31. Taraflar Konferansı (COP31) hazırlıkları çerçevesinde, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce Kocaeli'nin Darıca ilçesinde "Gençlik İklim Çalıştayı" yapıldı.

Darıca Fen Lisesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştayın açılışında konuşan Kaymakam Yaşar Dönmez, dünyanın son 50 yıldır büyük ölçüde hissedilecek şekilde iklim değişikliği yaşadığını belirterek, bu durumun çok sayıda alana tesir eden gelişmelere yol açtığını söyledi.

Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da gençlerin, gelecekte insan yaşamını etkileyecek bu konuyla ilgili çözüm önerisinde bulunmasını önemsediklerini ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sadık Akar ise çalıştay kapsamında Kocaeli'ye iklim finansmanı ve yeşil ekonomi konusunun verildiğini dile getirdi.

Darıca Fen Lisesi Müdürü Yakup Çelik de programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Çalıştaya kentteki 10 okuldan 10 danışman öğretmen ile 50 öğrenci katıldı. Programda katılımcılar, hazırladıkları çalışmaları sunuyor.

"Ulusal Gençlik İklim Bildirgesi" oluşturulacak

Belirlenen illerde yapılacak çalıştaylarda ortaya konulan görüş, öneri ve çözüm yaklaşımları doğrultusunda Gençlik İklim Bildirgesi taslakları hazırlanarak, MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne iletilecek.

Farklı illerden elde edilen çıktıların bir araya getirilmesiyle "Ulusal Gençlik İklim Bildirgesi" oluşturulacak. Böylece gençlerin iklim değişikliğiyle mücadeleye ilişkin görüş ve çözüm önerilerinin, ulusal düzeyde ortak bir metne dönüştürülerek, daha geniş platformlara taşınması sağlanacak.

Kaynak: AA