Kocaeli'de jandarma operasyonunda 6 ton 250 kilogram tütün ve 511 tarihi eser bulundu

Kocaeli'de jandarma operasyonunda 6 ton 250 kilogram tütün ve 511 tarihi eser bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'de 30 Eylül'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir araçta 6 ton 250 kilogram kıyılmış tütün bulundu. Aynı gün ele geçirilen Roma ve Helenistik dönemlere ait olduğu değerlendirilen 511 tarihi eserle ilgili 1, tütünle ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kocaeli'de düzenlenen operasyonlarda 6 ton 250 kilogram kıyılmış tütün ile Roma ve Helenistik dönemlere ait olduğu değerlendirilen 511 tarihi eser ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında, 30 Eylül günü bir araçta arama yapıldı. Aramada piyasa değeri yaklaşık 7 milyon TL olan 6 bin 250 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Ekiplerin aynı tarihte tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürüttüğü çalışmada ise bir şüphelinin üzerinde arama gerçekleştirildi. Aramada Roma ve Helenistik dönemlere ait olduğu değerlendirilen 511 adet tarihi eser ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.