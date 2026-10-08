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Kocaeli soruşturmasında İstanbul Pendik'te bodrumda 3 milyon 912 bin 800 TL bulundu

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Kocaeli soruşturmasında İstanbul Pendik'te bodrumda 3 milyon 912 bin 800 TL bulundu
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Kocaeli merkezli soruşturmada İstanbul Pendik'te bir evin bodrumunda 3 milyon 912 bin 800 TL ele geçirildi. Paraya suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama kapsamında el koyma tedbiri uygulandı. Aynı soruşturmada 29 Eylül'de düzenlenen operasyonda 31 kişi tutuklanmıştı.

KOCAELİ merkezli 20 ilde yürütülen 31 kişinin tutuklandığı 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet' suçlarından yürütülen soruşturması kapsamında, İstanbul'un Pendik ilçesinde bir evin bodrumunda 3 milyon 912 bin 800 TL ele geçirildi.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet' soruşturması kapsamında M.Ö., Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Gebze Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından dün Pendik'te yakalandı. M.Ö.'nün emniyetteki ifadesinde, soruşturma dosyasındaki 155 firmadan birine ait çekleri tahsil ettikten sonra, parayı bankadan nakit olarak çekerek İstanbul'un Pendik ilçesindeki evine götürdüğünü söyledi.

Bunun üzerine ekipler tarafından M.Ö.'nün Pendik'teki ev ve müştemilatında arama yapıldı. Aramada, evin bodrumunda çuval ve torbalar içerisinde saklanmış 3 milyon 912 bin 800 TL ele geçirildi. Ele geçirilen paraya, 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçu kapsamında el koyma tedbiri uygulandı.

31 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Aynı soruşturma kapsamında 29 Eylül'de Kocaeli merkezli 20 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 52 şüpheliden 31'i tutuklanmış, 21 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Ayrıca 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Şüpheli M.Ö.'nün emniyetteki işlemleri devam ederken, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Gebze KOM Büro Amirliği ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile koordineli şekilde, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla sürdürüldüğünü bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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