Kocaeli'de mide bulandıran görüntü: Artık ailemizle bile çıkamaz olduk

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Kocaeli'nin Doğukışla bölgesinde halka açık bir alanda genç bir erkek ile bir kadının uygunsuz hareketlerde bulunduğunu gören vatandaş, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüyü çeken kişi, "Artık ailemizle bile çıkamaz olduk" sözleriyle duruma tepki gösterdi.

HALKA AÇIK ALANDAKİ HAREKETLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Olay, Kocaeli'nin Doğukışla bölgesinde meydana geldi. Halka açık bir alanda bulunan genç bir erkek ile kadının uygunsuz hareketlerde bulunduğu anlar çevredeki bir vatandaşın dikkatini çekti.

Yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda alan vatandaş, iki kişinin davranışlarına tepki gösterdi.

"ARTIK AİLEMİZLE BİLE ÇIKAMAZ OLDUK"

Görüntüyü kaydeden vatandaş, yaşananlardan duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, "Artık ailemizle bile çıkamaz olduk" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com