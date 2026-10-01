DEM Partili Gergerlioğlu'ndan Hatimoğulları sorusuna yanıt: "Hissi çıkışlar olabilir, genel politikamız değil"

Dem Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM'nin yeni yasama yılı açılışını Meclis bahçesinden canlı olarak takip eden Haberler.com'a konuk oldu. Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ile Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Gergerlioğlu, Tülay Hatimoğulları'nın "sürece zarar veriyor" şeklinde tartışmalara neden olan çıkışları hakkında "Bazı hissi çıkışlar olabilmiştir. Bunlar hissi çıkışlardır ama bizim genel politikamız değildir" dedi.

"HİSSİ ÇIKIŞLAR OLABİLMİŞTİR"

Gergerlioğlu'na, DEM Parti'den bazı isimlerin sürece zarar verdiği yönünde eleştirilen ve sonradan partinin "yanlış anlaşıldı" diyerek yumuşatmaya çalıştığı açıklamaları soruldu. Gergerlioğlu şöyle konuştu:

"Bazı hissi çıkışlar olabilmiştir. Bunlar hissi çıkışlardır ama bizim genel politikamız değildir."

Bu açıklamaların parti içinde değerlendirilip değerlendirilmediği sorusuna ise Gergerlioğlu "Mutlaka yapılıyor" yanıtını verdi. Gergerlioğlu, partide daha pozitif bir tavır takınılması gerektiğinin konuşulduğunu söyledi.

"SÜREÇLE İLGİLİ ÇOK HASSAS, KORUYUCU BİR YERDEYİZ"

Gergerlioğlu, iktidarın politikalarını eleştirmeye devam ettiklerini ama süreç konusunda farklı davrandıklarını belirtti:

"Ben iktidarın tüm politikalarıyla ilgili eleştirilerimi yapıyorum. Partimiz yapıyor, arkadaşlarımız yapıyor. Ancak süreçle ilgili çok hassas, koruyucu bir yerdeyiz. Elimizden geldiği kadarıyla aksilikleri görmemeye, onlar üzerinden konuşmamaya çalışıyoruz."

"UZATILAN ELİ HAVADA BIRAKMADIK"

Gergerlioğlu, partisinin süreci en başından beri desteklediğini vurguladı:

"Biz süreci en yüksek seviyede korumaya çalışıyoruz, tüm fedakârlıkları yapıyoruz. İki yıldır bu konuda önemli bir aksilik olduğunu düşünmüyorum. Sayın Devlet Bahçeli'yle o ana kadar fikirlerimiz tamamen 180 derece zıt olmasına rağmen bize uzatılan eli havada bırakmadık. Sürecin en kolay şekilde yürümesi için kolaylaştırıcı olduk."

Gergerlioğlu, sürecin İmralı ile iktidar arasında yürüdüğünü, Kandil'in de durumu izlediğini söyledi. DEM Parti'nin rolünü ise şöyle tanımladı: Meclis'te rapor hazırlıklarında yer almak, yasanın çıkması için çaba göstermek ve meseleyi uzlaşmacı bir zeminde ilerletmek.

"BEKLENTİ ÇITASI ÇOK DAHA YÜKSEK"

Gergerlioğlu, geçen yasama döneminin sonunda çıkan yasayı da değerlendirdi. Yasanın yalnızca silahların susmasını ve bu konuda sorumlu kişilere yönelik formüller bulunmasını kapsadığını söyledi:

"Şu an için insan hakları, Kürt hakları çerçevesinde bir şey yok. Fakat beklenti çıtası çok daha yüksek. Seçmenimiz bu sorunun ortaya çıkmasına neden olan ihlallerin, anayasal meselelerin değiştirilmesi gerektiğini düşünüyor. Sayın Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden çıkması gerektiğini düşünüyor. Anadilde eğitim meselesinde adım atılması ve sürecin hızlandırılması gerektiğini düşünüyor."

"ÇÖZÜMÜ GETİRECEK İRADE NEREDE?"

Silah bırakma törenine katılan milletvekillerinden biri olduğunu hatırlatan Gergerlioğlu, silahların susmasının doğru bir karar olduğunu söyledi. Gergerlioğlu, bundan sonrasıyla ilgili soruların cevabını ise iktidardan beklediklerini belirtti:

"Hiç kimse eskiye dönmek istemiyor, ne Türk'ü ne Kürt'ü. Silahların konuştuğu, anaların ağladığı, gençlerin öldüğü bir dönemi hiç kimse istemiyor. Fakat çözümü getirecek irade nerede diye soruyorum. İnsan hakları konusunda ne olacak? Medya özgürlüğü, ifade özgürlüğü gibi konularda performans kötü olduğu için bir tedirginlik var. İktidar siyasi pazarlıklar mı yapacak, yoksa hakkaniyet zemininde mi ilerleyecek?"

Gergerlioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasında önemli mesajlar verilmesini beklediklerini söyledi. Partisinin aktif, somut, net ve uzun sürmeyecek adımlar beklediğini de ekledi.

Kaynak: Haberler.com