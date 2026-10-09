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Kocaeli İzmit'te 64 yaşındaki eski eşini 4 el ateşle öldüren zanlı yakalandı

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Kocaeli İzmit'te 64 yaşındaki eski eşini 4 el ateşle öldüren zanlı yakalandı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eski eşini tabancayla 4 el ateş ederek öldüren zanlı polis ekiplerince yakalandı. 64 yaşındaki eski eşin hastanede hayatını kaybettiği olayla ilgili mal paylaşımı davasının bugün görüleceği öğrenildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eski eşini tabancayla 4 el ateş ederek öldüren zanlı polis ekiplerince yakalandı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Erdoğan B., aralarında mal varlığı anlaşmazlığı bulunduğu iddia edilen eski eşi Fisun Yuluğkural'a (64) tabanca ile 4 el ateş etti. Bölgedeki kuaför dükkanına sığınmaya çalışan Fisun Yuluğkural, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan zanlı Erdoğan B., polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

Fisun Yuluğkural ile zanlının aralarındaki mal paylaşımına ilişkin davanın ise bugün görüleceği öğrenildi.

Öte yandan, olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde Yuluğkural'ın yürüdüğü, kısa süre sonra ise zanlının elindeki tabancayla kamera açısına girdiği görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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