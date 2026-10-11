Haberler

Kocaeli İzmit'te dördüncü Patpat Festivali'nde süslenen patpatlar konvoy oluşturdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli İzmit'te dördüncü Patpat Festivali'nde süslenen patpatlar konvoy oluşturdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Geleneksel Patpat Festivali'nde köy sakinlerinin özenle süslediği patpatlar konvoy oluşturdu. Festivalde yaklaşık 250 yıllık dibek taşında dibek dövme ve bulgur çekme gibi geleneksel uygulamalar çocuklara tanıtıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde birkaç arkadaşın patpatlarını süslemesiyle başlayan etkinlik, yıllar içinde renkli bir festivale dönüştü. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Geleneksel Patpat Festivali'nde rengarenk süslenen patpatlarla konvoy oluşturulurken, katılımcılar hazırladıkları araçları vatandaşların beğenisine sundu.

İzmit ilçesine bağlı Bulduk Mahallesi Çakırlar Köyü'nde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Geleneksel Patpat Festivali'nde, köy sakinleri tarafından özenle süslenen patpatlar renkli görüntüler oluşturdu. Birbirinden farklı süslemelerle hazırlanan patpatlar, oluşturulan konvoyla köyde tur atarak vatandaşların beğenisine sunuldu. Festivalde patpatların yanı sıra köy kültürünü yaşatmak amacıyla geleneksel etkinliklere de yer verildi. Yaklaşık 250 yıllık dibek taşında dibek dövme ve bulgur çekme gibi geleneksel uygulamalar çocuklara tanıtıldı. Katılımcılar hem eğlendi hem de geçmişin geleneklerini yakından tanıma fırsatı buldu.

"Birkaç arkadaşın patpatlarını süslemesiyle başlayan yolculuğumuz festivale dönüştü"

Festivalin ortaya çıkış hikayesini anlatan Çakırlar Köyü Dernek Başkanı Sedat Karagöz, şu ifadeleri kullandı: "Bundan 3-4 sene önce birkaç arkadaşın patpatlarını süslemesiyle başlayan yolculuğumuz festivale dönüştü. Biz de bunu geleneksel hale getirmeye başladık. Aklımıza daha farklı fikirler geldi. İnsanların hoşuna gitti ve etkinlik bu hale geldi. Daha çok çocuklarımıza yönelik olan bu festivalle, çocuklarımıza buraların kültürünü, örf ve adetlerini gösterebilmek amacıyla yola çıktık. Bundan 250 yıl önce büyüklerimizin oyduğu dibek taşında dibek dövmeyi, bulgur çekmeyi ve diğer geleneksel uygulamaları çocuklarımız burada yaşayarak görüyorlar. Bunları yaparken de bol bol eğleniyorlar. Hepsine hediyeler verip gönderiyoruz. Tüm çocuklar ve büyükler memnun oluyor. Çünkü büyüklerimiz de bu vesileyle eski adetlerini yeniden görmüş oluyorlar."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ormanda çığlık sesi duydular! Çukura bakınca dehşete düştüler

Ormanda yürürken çığlık sesi duydular! Çukura bakınca dehşete düştüler
Sultangazi'de feci kaza! Park ederken kendisine yol gösteren eşini ezdi

Bu fotoğrafın ardında korkunç bir dram var
Husilere bir kınama da Irak'tan! Askeri sözcü çağrıda bulundu

Husilere bir ülkeden daha kınama! Askeri sözcü çağrıda bulundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump destekçileriyle dalga geçti: En aptalca şeyleri bile söylesem alkışlıyorsunuz

Kendisini alkışlayanlarla kafa buldu! Verdikleri tepki akıllara zarar
Esenyurt soruşturmasında rüşvet ifadeleri: Makam odasında 9 milyon TL verdim

Esenyurt'ta rüşvet ifadeleri: Makam odasında 9 milyon TL verdim
Tokat'ta neler oluyor? 1400 kişi hastanelere akın etti

Süper Vali'nin oğlu çaresiz! Kentte 1400 kişi hastanelere akın etti
Derya Pınar Ak aşka geldi! Sevgilisiyle romantik karesini yayımladı

Aşkını temmuzda duyurmuştu! Sevgilisi öpmelere doyamadı
Serbest bırakılan Berna Laçin dostlarıyla poz verdi: İyiyim

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Berna Laçin'den ilk poz
Galatasaray-Barcelona maçına İtalyan hakem

Milyonların merakla beklediği maçı yönetecek
187 milyarlık fon vurgununda hesap zamanı! Ünlü isim de listede

Kapılar tek tek çalınmaya başladı! Listede ünlü bir isim de var