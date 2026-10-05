Kocaeli'de 41G kapsamında 95 aracın seferleri ortak planlanacak

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Kocaeli'de Karamürsel, Değirmendere, Gölcük ve İzmit arasındaki toplu ulaşım hizmetlerini kapsayan 41G hattında ortak havuz uygulaması başlatıldı.

UlaşımPark Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle imzalanan protokol kapsamında, 15 hatta hizmet veren 95 aracın sefer planlaması ortak şekilde yapılacak. Uygulamayla farklı kooperatifler tarafından yürütülen hatlardaki seferlerin tek bir planlama doğrultusunda koordine edilmesi hedefleniyor. Ortak havuz kapsamında Karamürsel'den Değirmendere ve Gölcük'e, buradan da İzmit'e uzanan ulaşım güzergahlarında araç ve sefer planlamalarının koordineli şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

3 kooperatif protokolde buluştu

UlaşımPark Genel Müdürlüğü'ndeki imza törenine UlaşımPark Genel Müdürü Serhan Çatal ve Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt katıldı. Protokole 2 No'lu Karamürsel Kooperatifi adına Ahmet Utaş, 39 No'lu Değirmendere Kooperatifi adına Nejdet Dede ve 41 No'lu Gölcük Kooperatifi adına Kemal Köseoğlu imza attı.

Yeni sistemle 41G kapsamındaki hatlarda araçların ve seferlerin daha koordineli planlanması, toplu ulaşım hizmetlerinin daha düzenli yürütülmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı