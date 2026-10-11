Haberler

Melikgazi Belediye Spor, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'u 3-0 yendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Melikgazi Belediye Spor, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'u 3-0 yendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erkekler Voleybol 1'inci Lig 2'nci haftasında oynanan maçta Melikgazi Belediye Spor, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'u 25-20, 25-14, 25-22'lik setlerle 3-0 yendi. Melikgazi Belediye Spor bu galibiyetle ligde 2'de 2 yaptı.

SALON: Gevher Nesibe

HAKEMLER: Hüseyin Kamber, Osman Asal

MELİKGAZİ BELEDİYE SPOR: Hakan, Aleksandr, Emre, Atabek, Senica, Muhammed Ali, Utku Çağlar (Ege, Eftan, Onur, Kemal Çınar)

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT SPOR: Batuhan, Metehan, Alper, Semih, İlker, Aleksandr, Asparslan (Ege, Kerem, Hasan Ali, Nebil Tuna, Sina, Eray)

SETLER: 25-20, 25-14, 25-22

Melikgazi Belediye Spor, Erkekler Voleybol 1'inci Lig 2'nci haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'u 3-0 yenerek 2'de 2 yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 34 sitede yayınlandı.
Kilo vermek için başladığı kick boksta dünya şampiyonu oldu

Kilo vermek için başladı, tarih yazdı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ayakkabı devi 17 mağazasını kapatıyor! Yüzde 50'ye varan indirim başladı

Ayakkabı devi mağazalarını kapatıyor
Konyaspor ile RAMS Başakşehir berabere kaldı

Konyaspor ile RAMS Başakşehir birbirine güç geçiremedi! İşte skor
Bankalar kesenin ağzını açtı! Emekliye 35 bin TL

Bankaya giden 35 bin lirayı cebe indiriyor
Ünlü futbolcudan Kayseri şehri için olay sözler: Herkes sizi dolandırmaya çalışıyor

Ünlü isim Kayserilileri hedef aldı: Herkes sizi dolandırmaya çalışıyor
Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi

Marmara'da korkutan bir deprem daha! İstanbul'da da hissedildi
Görenler gözlerine inanamıyor! İlk yarısı 0-0 biten maçın skoru 6-5

Futbol tarihine geçtiler! İlk yarısı 0-0 biten maçın skoru inanılmaz
Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Riyad'daki havalimanına saldırısını en güçlü şekilde kınadı

Dışişleri'nden Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırısına kınama