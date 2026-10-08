Kocaeli İzmit'te inşaattan aktığı öne sürülen yağda kayan öğrenci otobüsün altına girdi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde okula motosikletiyle giden 12. sınıf öğrencisi Ege Soğuksu, yolda bir inşaattan aktığını öne sürdüğü yağlı ve çamurlu sıvı sebebiyle kayarak otobüsün altına girdi. Sol bileği kırılan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi otobüsün içindeki doktor ve hemşireler yaptı. Aile, inşaat firmasından şikayetçi oldu.

Kaza, 5 Ekim Pazartesi günü 08.30 sıralarında Kurtuluş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okula gitmek için 41 BFA 912 plakalı motosikletiyle yola çıkan lise son sınıf öğrencisi Ege Soğuksu, yol üzerinde bulunan bir inşaattan aktığını iddia ettiği yağ benzeri sıvının bulunduğu bölgede motosikletinin kontrolünü kaybetti. Kayarak sürüklenen Soğuksu, içinde doktor, tıp fakültesi öğrencileri ve hemşirelerin bulunduğu otobüsün altına girdi. Sürünerek çıkan gence ilk müdahaleyi araçta bulunan sağlık çalışanları yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Soğuksu'nun sol bileğinin kırıldığı, sol dizinde, belinde, sağ kolunda ve yüzünde yaralar oluştuğu öğrenildi.

"Otobüsün içinde doktorlar, hemşireler vardı şansıma"

Kaza anını anlatan Ege Soğuksu, yoldaki yağlı sıvı nedeniyle motosikletinin kaydığını belirterek, "Ben 8.30 gibi okula gidiyordum. Yolun üstündeki inşaattan yola yağ benzeri bir sıvı dökülmüş. O sıvıya motorla girdiğim anda kaydım. Kayınca da gözümü otobüsün altında açtım. İnşaat firması yağı yola direkt akıtmış. O yoldan dökülen yağ tam yolun olduğu yere denk geliyordu. Ben de o yağa motorla girdim, girmemle kaymam bir oldu zaten. Sağ arka lastiğine vurup durdum otobüsün. Kendim sürünerek çıktım otobüsün altından. Sonra otobüsün içinde zaten doktorlar, hemşireler falan vardı şansıma. Geldiler, yardım ettiler, ambulans çağırdılar" ifadelerini kullandı.

"Sınav seneme denk gelmesi kötü oldu"

Yaşadığı kaza sebebiyle eğitiminden geri kaldığını ve psikolojik olarak da etkilendiğini anlatan Soğuksu, "Derslerimden kaldım, derslere gidemiyorum kolumdan dolayı. Sınav seneme denk gelmesi kötü oldu. Bir haftalık rapor aldım. Sağlık raporum uzayabilir, durumuma bağlı. Kolum ağrıyor, dizimde, belimde yaralar var. Böyle bir kaza yaşadığım için korktum. Hem öğrenciyim; okulum ne olacak, derslerim ne olacak diye korktum. Babam da çok telaşlandı. Motoru da dikkatli süren birisiyim. Arkadaşlarım ders yaparken ben evde yatmak zorunda kalıyorum. Kütüphaneye falan da normalde gidiyordum, gidemiyorum. Çok kötü etkiledi psikolojimi de. Sol bileğim kırıldı. Sol dizim yarıldı. Belimin sağ tarafında yanık var. Sağ kolumda ufak çizikler var. Bir de dudağım patladı, çenemin altında bir yara var" diye konuştu.

"Konumdan baktım, oğlum hareket etmiyordu"

Ege Soğuksu'nun babası Cengiz Soğuksu ise kazadan oğlunun telefonundaki konum bilgisi sayesinde haberdar olduğunu belirterek, "Konumdan bakıyorum oğlum ne zaman gidecek okula diye. Bir baktım, duruyor. 5 dakika durdu. Ondan sonra ben aradım. Kaskın içindeki mikrofondan 'baba, baba' deyince telaşlandım. O sırada bir kadın aradı beni. 'Siz Ege'nin babası mısınız?' 'Evet' dedim. 'Telaş yapmayın, ben hemşireyim' dedi, ufak bir kaza. Ben tabii ki bir baba olarak telaşlandım. Onun üzerine apar topar 8. kattan nasıl koştuğumu bilmiyorum. O psikolojiyle nasıl gittiğimi bilmiyorum, hiç hatırlamıyorum. Bana da bir şey olabilirdi Allah muhafaza" diye konuştu.

"Polisler de çok tehlikeli olduğunu söyledi"

Olay yerine gittiğinde oğlunun hastaneye kaldırıldığını öğrendiğini ifade eden baba Soğuksu, "Motor duruyor ve iki polis var. Yağlar ve suyla karışmış. Polis memurlarımız da dedi, 'Bu çok tehlikeli, herkes kayabilir burada.' Baktık; inşaattan vermişler suyu aşağıya. Arkadaşları da geldi, inşaat alanına çıktı. Sormuşlar, kim yetkili? 'Başka bir yetkili var mı, sizden yetkili gelen olursa konuşuruz' demişler. Arkadaşı karakola gitti, o da ifade verdi" ifadelerini kullandı.

Yaşananların kendisini de derinden etkilediğini belirten baba Soğuksu, "Bir ebeveyn olarak çok sıkıntı çekiyorum şu anda. Hala kötüyüm. Bütün resimleri, tanıkları, hepsini verdik polise. Tanıklar da var yani görenler, hız yapmadığını biliyorum. Sağdan gidiyor, sol taraftan arabalar gidiyor. Kendini atmış motorun kaydığını anlayınca. Motorculukta bilir insanlar, 'limon sıkma' diye bir şey vardır. 'Tam sıksam baba' diyor, 'takla atacağım.' Sıkmış ama tabii kitleyince motor, bu kendini atmış, sağ tarafa. Motorla birlikte bu oğlan kaya kaya kaya lastiğin altına kadar girmiş. Ben bir baba olarak çok üzüldüm. O suyu sen rögara da verebilirsin, asıl olan rögara vermektir. Direkt aşağı kadar ve yağlı bir şekilde ve çamurlu, her halükarda herkes kayar orada. Çocuğum hızlı gitmiyor zaten, o belli bir şey, polisler de bunu zaten görüntülediler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı