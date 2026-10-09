Haberler

Kocaeli ve İstanbul'da dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheliden 7'si tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli ve İstanbul'da dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheliden 7'si tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli ve İstanbul'da Gölcük merkezli düzenlenen eş zamanlı dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı. Adreslerde yapılan aramalarda 11 cep telefonu ve 12 SIM kart ele geçirildi; soruşturma Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü.

Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı. Operasyonda 11 cep telefonu ve 12 SIM kart ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemleri ile banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle işlenen nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik çalışma yürüttü. Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 6 Ekim günü saat 06.30 itibarıyla Gölcük merkezli olmak üzere Kocaeli ve İstanbul'da belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 11 cep telefonu ve 12 SIM kart ele geçirildi. Operasyon kapsamında olaya karıştığı belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı. Adli işlemlerinin ardından şüphelilerden 7'si tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 67 sitede yayınlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı tren hattını açtı: Halkalı-Kapıkule 1,5 saate düşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni hattı açtı: İki il arası 1,5 saate düşecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bülent Ersoy 'Kaos' çıkardı

Ne yapıyorsunuz Bülent Hanım?

İsmail Kartal'dan Skriniar için sürpriz karar

Taraftarın sevgilisiydi! Yıldız futbolcu yedek kulübesine gönderiliyor
'Arap Emrah'ın suç örgütüne şafak baskını! 34 kişi gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! Evlerinden tek tek böyle alındılar
Icardi ile Wanda Nara resmen boşandı! Mahkemeden şok karar

En sonunda muradına erdi!
Fenerbahçe'de ayrılık! 1 dakika bile oynamadan gidiyor

Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

Sinema salonlarında bu hafta: 8 yeni film vizyona girecek

Sinemalarda bu hafta korku rüzgarı esecek!

Türkiye'nin ünlü mutfak eşyası üreticisi konkordato ilan etti

Türkiye'nin ünlü mutfak eşyası üreticisi konkordato ilan etti