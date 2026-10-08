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Kocaeli İzmit'te sokakta fenalaşan kanser hastası hastanede hayatını kaybetti

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Kocaeli İzmit'te sokakta fenalaşan kanser hastası hastanede hayatını kaybetti
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokakta fenalaşarak yere düşen kanser hastası vatandaş, kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan vatandaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokakta fenalaşarak yere düşen kanser hastası vatandaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Karabaş Mahallesi Cebesoy Sokak'ta meydana geldi. Kanser hastası olduğu öğrenilen vatandaş, sokakta fenalaşarak yere düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan şahıs, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan vatandaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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