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Kocaeli'de 4 ilçede uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

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Kocaeli'de Başiskele, Gebze, Kartepe ve İzmit ilçelerinde 6 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 3 kilo 356 gram kubar esrar, 73 gram sentetik uyuşturucu, 5 kök kenevir bitkisi ve iklimlendirme malzemeleri ele geçirildi.

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Başiskele, Gebze, Kartepe ve İzmit ilçelerinde 6 adrese düzenlenen operasyonda, 3 kilo 356 gram kubar esrar, 73 gram sentetik uyuşturucu, 5 kök kenevir bitkisi ve iklimlendirme malzemeleri ele geçirildi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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