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Kocaeli Başiskele'de pompalı tüfekle öldürülen kişinin katiline müebbet hapis verildi

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Kocaeli Başiskele'de pompalı tüfekle bir kişiyi öldüren sanık, kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada pişmanlık ifade eden sanığın vurduğu kişi hastanede kurtarılamamıştı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir kişiyi pompalı tüfekle öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık B.K, müştekiler B.Ö. ve O.Ö. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, önceki duruşmada sunduğu esasa ilişkin mütalaasını tekrar okudu.

Son sözü sorulan sanık B.K, niyetinin öldürmek olmadığını savunarak, "İşin buralara geleceğini bilseydim yapmazdım. Pişmanım, keşke böyle olmasaydı." ifadelerini kullandı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Olay

Başiskele ilçesi Doğantepe Mahallesi'nde 6 Temmuz 2025'te B.K. tarafından pompalı tüfekle vurulan Yasin Örçen (39), kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan B.K, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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