KIRKAĞAÇ HABERLERİ

Kırkağaç - 05.11.2021

"Bin 600 dönümlük arazi kapalı sistemle sulanacak" Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçinin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise tarıma yönelik yaptıkları yatırımlardan söz ederek, yeni müjdeler verdi. Ergün, "Üreticilerimizin gelirlerini artırmak adına ilimiz genelinde seracılığa büyük destek veriyoruz. Yüzde 75'i Büyükşehir Belediyemizin hibe desteği olmak üzere üreticilerimize şu ana kadar toplamda 324 adet sera desteği verilerek üretime geçilmiştir. Tarımsal kalkınma noktasında Türkiye Belediyeler Birliğimiz tarafından ödüle layık görülen tarımsal tahmin ve erken uyarı istasyonlarına 38 adet ekleyerek toplam istasyon sayısını 49'a çıkardık. Manisa ovasının neredeyse tamamında üretim yapan çiftçilerimiz, hava koşulları ve ilaçlama zamanı gibi konularda kısa mesaj ile bilgilendiriliyor ve ürünlerini koruma altına alabiliyor. Bu projemizi İl Tarım Orman Müdürlüğü işbirliğinde yürütüyoruz. Meyve Yetiştiriciliğini Geliştirme Projemiz doğrultusunda 2 bin 575 çiftçimize 242 bin 847 adet zeytin, ceviz ve badem fidanı dağıtımı gerçekleştirdik. Bu yıl da bin üreticimize toplam 100 bin adet meyve fidanı dağıtacağız. Allah nasip ederse yüzde 75'i Büyükşehir Belediyemiz hibesi olacak şekilde zeytin, ceviz, badem, ayva, Trabzon hurması, incir, kayısı ve melengiç fidanı toprakla buluşacak. Bunun da müjdesini vermiş olayım. Buradan bir müjdeyi daha Manisalı çiftçilerimize vermek istiyorum. İklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle, özellikle yaz aylarında tarımsal sulama noktasında sıkıntı yaşayan çiftçilerimize önemli bir destek sağlayacağız. Soma ilçemiz Beyce Mahallesi, Kırkağaç ilçemiz Kocaiskan Mahallesi, Ahmetli ilçemiz Matdere Mahallesi, Şehzadeler ilçemiz Gökbel Mahallesi ve Gördes ilçemizdeki Beğel Mahallesindeki bin 600 dönümlük arazinin kapalı sistemle sulanması amacıyla yüklenici firmaya yer teslimini yaptık.