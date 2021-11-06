KIRKAĞAÇ HABERLERİ

Kırkağaç - 05.11.2021
Kırkağaçlı Muhtarlardan Yol Teşekkürü
Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Kırkağaç ilçesi Fırdanlar, Demirtaş, Işıklar ve Bostancı Mahalle Muhtarlarını ziyaret etti.
Kırkağaç - 05.11.2021
Manisa Tarım Fuarı 15'inci kez kapılarını ziyaretçilerine açtı
"Bin 600 dönümlük arazi kapalı sistemle sulanacak" Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçinin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise tarıma yönelik yaptıkları yatırımlardan söz ederek, yeni müjdeler verdi. Ergün, "Üreticilerimizin gelirlerini artırmak adına ilimiz genelinde seracılığa büyük destek veriyoruz. Yüzde 75'i Büyükşehir Belediyemizin hibe desteği olmak üzere üreticilerimize şu ana kadar toplamda 324 adet sera desteği verilerek üretime geçilmiştir. Tarımsal kalkınma noktasında Türkiye Belediyeler Birliğimiz tarafından ödüle layık görülen tarımsal tahmin ve erken uyarı istasyonlarına 38 adet ekleyerek toplam istasyon sayısını 49'a çıkardık. Manisa ovasının neredeyse tamamında üretim yapan çiftçilerimiz, hava koşulları ve ilaçlama zamanı gibi konularda kısa mesaj ile bilgilendiriliyor ve ürünlerini koruma altına alabiliyor. Bu projemizi İl Tarım Orman Müdürlüğü işbirliğinde yürütüyoruz. Meyve Yetiştiriciliğini Geliştirme Projemiz doğrultusunda 2 bin 575 çiftçimize 242 bin 847 adet zeytin, ceviz ve badem fidanı dağıtımı gerçekleştirdik. Bu yıl da bin üreticimize toplam 100 bin adet meyve fidanı dağıtacağız. Allah nasip ederse yüzde 75'i Büyükşehir Belediyemiz hibesi olacak şekilde zeytin, ceviz, badem, ayva, Trabzon hurması, incir, kayısı ve melengiç fidanı toprakla buluşacak. Bunun da müjdesini vermiş olayım. Buradan bir müjdeyi daha Manisalı çiftçilerimize vermek istiyorum. İklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle, özellikle yaz aylarında tarımsal sulama noktasında sıkıntı yaşayan çiftçilerimize önemli bir destek sağlayacağız. Soma ilçemiz Beyce Mahallesi, Kırkağaç ilçemiz Kocaiskan Mahallesi, Ahmetli ilçemiz Matdere Mahallesi, Şehzadeler ilçemiz Gökbel Mahallesi ve Gördes ilçemizdeki Beğel Mahallesindeki bin 600 dönümlük arazinin kapalı sistemle sulanması amacıyla yüklenici firmaya yer teslimini yaptık.
Kırkağaç - 04.11.2021
2021 Yılı Kasım Ayı İlçe Şefleri Toplantısı Yapıldı
"MASKİ, Manisa için çalışmaya devam ediyor" MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, 2021 yılı Kasım ayı ilçe şefleri toplantısında yapmış olduğu konuşmada, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdikleri çevreci yatırımlara hızlı bir şekilde devam ettiklerini belirtti. Gökhan Çevik, "Daha yaşanılabilir bir Manisa için MASKİ olarak durmadan çalışıyoruz. Temiz bir çevre için il geneline yaydığımız Atıksu Arıtma Tesislerinin sayılarını artırıyoruz. Tüm ilçelerimizde bu tesisleri kurmuş olacağız. Sarıgöl ilçemizdeki atıksu arıtma tesisimizin yapımı sürüyor. Demirci ve Selendi ilçe merkezleri ile Kırkağaç İlyaslar mahallesine kazandıracak olduğumuz tesislerin de inşa çalışmalarına kısa süre içerisinde start vereceğiz.
Kırkağaç - 24.10.2021
Hırsızlık zanlısını parmak izi ve içtiği sigara ele verdi
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iki evden hırsızlık yapan şüpheli, parmak izi ve içtiği sigaradan kimliği tespit edilerek Kırkağaç ilçesinde çaldığı yakalandı.
Kırkağaç - 24.10.2021
Manisa'da bir evden 3 bin lira çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı
Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir evden 3 bin lira çaldığı öne sürülen şüpheli, Kırkağaç ilçesinde yakalandı.
Kırkağaç - 21.10.2021
Büyükşehir yollarıyla vatandaşları birbirine bağlıyor
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kırkağaç ilçesinde devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kırkağaç - 19.10.2021
56 Sokak Yeni Görünümüyle Tam Not Aldı
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç ilçesi 56 Sokakta prestij cadde çalışmasını tamamladı. Yapılan çalışmayla bambaşka bir görünüme kavuşan cadde, ilçe sakinlerinden tam not aldı.
Kırkağaç - 11.10.2021
Kırkağaç Söğütalan'da HİS göleti bakıma alındı
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla yeni yatırımlar bir bir hayata geçirilirken; diğer yandan da mevcut yatırımların bakım ve onarımları gerçekleştiriliyor.