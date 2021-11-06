KIRKAĞAÇ HABERLERİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Haberler ›› Kırkağaç Haberleri
Facebook'ta Paylaş
Twitter'da Paylaş
Instagram'da Takip Et
Rss Haberler RSS
Sitene Ekle

Kırkağaç Haberleri

Kırkağaç haber, Kırkağaç son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Kırkağaç: Ünlü Türk Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı Kırkağaç'ta kendi zeytinini hasat ettiKırkağaç - Dün

Ünlü Türk Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı Kırkağaç'ta kendi zeytinini hasat etti

Kırkağaç: Kırkağaçlı Muhtarlardan Yol TeşekkürüKırkağaç - 05.11.2021

Kırkağaçlı Muhtarlardan Yol Teşekkürü

Kırkağaç - 05.11.2021
Kırkağaçlı Muhtarlardan Yol Teşekkürü
Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Kırkağaç ilçesi Fırdanlar, Demirtaş, Işıklar ve Bostancı Mahalle Muhtarlarını ziyaret etti.
Kırkağaç - 05.11.2021
Manisa Tarım Fuarı 15'inci kez kapılarını ziyaretçilerine açtı
"Bin 600 dönümlük arazi kapalı sistemle sulanacak" Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçinin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise tarıma yönelik yaptıkları yatırımlardan söz ederek, yeni müjdeler verdi. Ergün, "Üreticilerimizin gelirlerini artırmak adına ilimiz genelinde seracılığa büyük destek veriyoruz. Yüzde 75'i Büyükşehir Belediyemizin hibe desteği olmak üzere üreticilerimize şu ana kadar toplamda 324 adet sera desteği verilerek üretime geçilmiştir. Tarımsal kalkınma noktasında Türkiye Belediyeler Birliğimiz tarafından ödüle layık görülen tarımsal tahmin ve erken uyarı istasyonlarına 38 adet ekleyerek toplam istasyon sayısını 49'a çıkardık. Manisa ovasının neredeyse tamamında üretim yapan çiftçilerimiz, hava koşulları ve ilaçlama zamanı gibi konularda kısa mesaj ile bilgilendiriliyor ve ürünlerini koruma altına alabiliyor. Bu projemizi İl Tarım Orman Müdürlüğü işbirliğinde yürütüyoruz. Meyve Yetiştiriciliğini Geliştirme Projemiz doğrultusunda 2 bin 575 çiftçimize 242 bin 847 adet zeytin, ceviz ve badem fidanı dağıtımı gerçekleştirdik. Bu yıl da bin üreticimize toplam 100 bin adet meyve fidanı dağıtacağız. Allah nasip ederse yüzde 75'i Büyükşehir Belediyemiz hibesi olacak şekilde zeytin, ceviz, badem, ayva, Trabzon hurması, incir, kayısı ve melengiç fidanı toprakla buluşacak. Bunun da müjdesini vermiş olayım. Buradan bir müjdeyi daha Manisalı çiftçilerimize vermek istiyorum. İklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle, özellikle yaz aylarında tarımsal sulama noktasında sıkıntı yaşayan çiftçilerimize önemli bir destek sağlayacağız. Soma ilçemiz Beyce Mahallesi, Kırkağaç ilçemiz Kocaiskan Mahallesi, Ahmetli ilçemiz Matdere Mahallesi, Şehzadeler ilçemiz Gökbel Mahallesi ve Gördes ilçemizdeki Beğel Mahallesindeki bin 600 dönümlük arazinin kapalı sistemle sulanması amacıyla yüklenici firmaya yer teslimini yaptık.
Kırkağaç: 'Manisa Tarım Fuarı' 15'inci kez kapılarını ziyaretçilerine açtıKırkağaç - 04.11.2021

'Manisa Tarım Fuarı' 15'inci kez kapılarını ziyaretçilerine açtı

Kırkağaç - 04.11.2021
2021 Yılı Kasım Ayı İlçe Şefleri Toplantısı Yapıldı
"MASKİ, Manisa için çalışmaya devam ediyor" MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, 2021 yılı Kasım ayı ilçe şefleri toplantısında yapmış olduğu konuşmada, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdikleri çevreci yatırımlara hızlı bir şekilde devam ettiklerini belirtti. Gökhan Çevik, "Daha yaşanılabilir bir Manisa için MASKİ olarak durmadan çalışıyoruz. Temiz bir çevre için il geneline yaydığımız Atıksu Arıtma Tesislerinin sayılarını artırıyoruz. Tüm ilçelerimizde bu tesisleri kurmuş olacağız. Sarıgöl ilçemizdeki atıksu arıtma tesisimizin yapımı sürüyor. Demirci ve Selendi ilçe merkezleri ile Kırkağaç İlyaslar mahallesine kazandıracak olduğumuz tesislerin de inşa çalışmalarına kısa süre içerisinde start vereceğiz.
Kırkağaç: Manisa'da korkutan kaza kameralara böyle yansıdıKırkağaç - 04.11.2021

Manisa'da korkutan kaza kameralara böyle yansıdı

Kırkağaç: Yokuş aşağı inerken takla atan traktörün sürücüsü öldüKırkağaç - 01.11.2021

Yokuş aşağı inerken takla atan traktörün sürücüsü öldü

Kırkağaç: Manisa'da şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü öldüKırkağaç - 01.11.2021

Manisa'da şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü

Kırkağaç: Zeytin zararlılarına karşı aktif mücadeleKırkağaç - 01.11.2021

Zeytin zararlılarına karşı aktif mücadele

Ünlü Türk Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı Kırkağaç'ta kendi zeytinini hasat etti
Kırkağaç: Manisa U12 Cumhuriyet Futbol Şenliği'ne görkemli kapanışKırkağaç - 30.10.2021

Manisa U12 Cumhuriyet Futbol Şenliği'ne görkemli kapanış

Kırkağaç: Başkan Ergün, Manisa FK Futbol Şenliği'ne KatıldıKırkağaç - 29.10.2021

Başkan Ergün, Manisa FK Futbol Şenliği'ne Katıldı

Kırkağaç: Sulama Göletlerine uyarı levhaları asıldıKırkağaç - 26.10.2021

Sulama Göletlerine uyarı levhaları asıldı

Kırkağaç: Sulama Göletlerine Uyarı Levhaları AsıldıKırkağaç - 26.10.2021

Sulama Göletlerine Uyarı Levhaları Asıldı

Kırkağaç: Manisa'da 1600 dönümlük arazi, büyükşehirle sulanacakKırkağaç - 25.10.2021

Manisa'da 1600 dönümlük arazi, büyükşehirle sulanacak

Kırkağaç: 1600 Dönümlük Arazi, Büyükşehirle SulanacakKırkağaç - 25.10.2021

1600 Dönümlük Arazi, Büyükşehirle Sulanacak

Kırkağaç: İki evden para ve ziynet eşyası çalan şüpheli tutuklandıKırkağaç - 24.10.2021

İki evden para ve ziynet eşyası çalan şüpheli tutuklandı

Kırkağaç - 24.10.2021
Hırsızlık zanlısını parmak izi ve içtiği sigara ele verdi
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iki evden hırsızlık yapan şüpheli, parmak izi ve içtiği sigaradan kimliği tespit edilerek Kırkağaç ilçesinde çaldığı yakalandı.
Kırkağaç - 24.10.2021
Manisa'da bir evden 3 bin lira çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı
Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir evden 3 bin lira çaldığı öne sürülen şüpheli, Kırkağaç ilçesinde yakalandı.
Kırkağaç: Kırkağaç'ta yollar tamamlanıyorKırkağaç - 23.10.2021

Kırkağaç'ta yollar tamamlanıyor

Kırkağaç: Kızılay koordinasyon toplantısı Salihli'de yapıldıKırkağaç - 23.10.2021

Kızılay koordinasyon toplantısı Salihli'de yapıldı

Kırkağaç - 21.10.2021
Büyükşehir yollarıyla vatandaşları birbirine bağlıyor
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kırkağaç ilçesinde devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kırkağaç: Manisa'da 'Peygamberimiz ve vefa' konulu konferansKırkağaç - 20.10.2021

Manisa'da 'Peygamberimiz ve vefa' konulu konferans

Kırkağaç: Kırkağaç'ta Modern Halı Saha Hizmete HazırKırkağaç - 20.10.2021

Kırkağaç'ta Modern Halı Saha Hizmete Hazır

Kırkağaç: Kırkağaç'ta Modern Halı Saha Hizmete HazırKırkağaç - 20.10.2021

Kırkağaç'ta Modern Halı Saha Hizmete Hazır

Kırkağaç - 19.10.2021
56 Sokak Yeni Görünümüyle Tam Not Aldı
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç ilçesi 56 Sokakta prestij cadde çalışmasını tamamladı. Yapılan çalışmayla bambaşka bir görünüme kavuşan cadde, ilçe sakinlerinden tam not aldı.
Kırkağaç: 56 Sokak Yeni Görünümüyle Tam Not AldıKırkağaç - 19.10.2021

56 Sokak Yeni Görünümüyle Tam Not Aldı

Kırkağaç: Kırkağaç'ta itfaiye ve şantiye binası hizmete hazırlanıyorKırkağaç - 19.10.2021

Kırkağaç'ta itfaiye ve şantiye binası hizmete hazırlanıyor

Kırkağaç: Kırkağaç'ta İtfaiye ve Şantiye Binası Hizmete HazırlanıyorKırkağaç - 19.10.2021

Kırkağaç'ta İtfaiye ve Şantiye Binası Hizmete Hazırlanıyor

Kırkağaç: Köpeğe çarpan araç şarampole yuvarlandı: 1 ağır yaralıKırkağaç - 18.10.2021

Köpeğe çarpan araç şarampole yuvarlandı: 1 ağır yaralı

Kırkağaç: AK Parti'den bir günde 4 ilçeye ziyaretKırkağaç - 18.10.2021

AK Parti'den bir günde 4 ilçeye ziyaret

Kırkağaç: TURGUTLU'DA SAĞANAK ARALIKLARLA ETKİLİ OLUYORKırkağaç - 16.10.2021

TURGUTLU'DA SAĞANAK ARALIKLARLA ETKİLİ OLUYOR

Kırkağaç: Manisa'da sanayi esnafı spor şenliğinde buluştuKırkağaç - 14.10.2021

Manisa'da sanayi esnafı spor şenliğinde buluştu

Kırkağaç: Çevreci tesisin yer teslimi yapıldıKırkağaç - 12.10.2021

Çevreci tesisin yer teslimi yapıldı

Kırkağaç: Çevreci tesisin yer teslimi yapıldıKırkağaç - 12.10.2021

Çevreci tesisin yer teslimi yapıldı

Kırkağaç: Atıksu Arıtma Tesislerinin 2021 Yılı performansları değerlendirildiKırkağaç - 11.10.2021

Atıksu Arıtma Tesislerinin 2021 Yılı performansları değerlendirildi

Kırkağaç - 11.10.2021
Kırkağaç Söğütalan'da HİS göleti bakıma alındı
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla yeni yatırımlar bir bir hayata geçirilirken; diğer yandan da mevcut yatırımların bakım ve onarımları gerçekleştiriliyor.
Kırkağaç: Kırkağaç Söğütalan'da HİS Göleti Bakıma AlındıKırkağaç - 11.10.2021

Kırkağaç Söğütalan'da HİS Göleti Bakıma Alındı

Kırkağaç: Son dakika! Manisa'da evde çıkan yangında 1 kişi öldüKırkağaç - 11.10.2021

Son dakika! Manisa'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü

Kırkağaç: Manisa'da 3 ev yandı, 1 kişi öldüKırkağaç - 10.10.2021

Manisa'da 3 ev yandı, 1 kişi öldü

Kırkağaç: Manisa'da park halindeki otomobil yandıKırkağaç - 10.10.2021

Manisa'da park halindeki otomobil yandı

Kırkağaç: Manisa'da devrilen süt tankerinin sürücüsü ağır yaralandıKırkağaç - 07.10.2021

Manisa'da devrilen süt tankerinin sürücüsü ağır yaralandı

Kırkağaç: 2021 yılı ekim ayı ilçe şefleri toplantısı yapıldıKırkağaç - 07.10.2021

2021 yılı ekim ayı ilçe şefleri toplantısı yapıldı

Kırkağaç: Süt tankeri yoldan çıkarak devrildi: 1 yaralıKırkağaç - 07.10.2021

Süt tankeri yoldan çıkarak devrildi: 1 yaralı

Kırkağaç: Kuyucak'a Büyükşehir'den Yeni HİS GöletiKırkağaç - 07.10.2021

Kuyucak'a Büyükşehir'den Yeni HİS Göleti

Kırkağaç: İş makinesi ile kaçak kazı yaparken yakalandılarKırkağaç - 05.10.2021

İş makinesi ile kaçak kazı yaparken yakalandılar

Kırkağaç: Son dakika: Traktörün altında kalan kadın hayatını kaybettiKırkağaç - 05.10.2021

Son dakika: Traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti

Kırkağaç: Son dakika haber... Manisa'da tarlada traktörün çarptığı kadın öldüKırkağaç - 05.10.2021

Son dakika haber... Manisa'da tarlada traktörün çarptığı kadın öldü

Kırkağaç: Avrupa Spor Haftası Manisa'da yoğun ilgiyle tamamlandıKırkağaç - 30.09.2021

Avrupa Spor Haftası Manisa'da yoğun ilgiyle tamamlandı

Kırkağaç: HZ. MERYEM'İN DİKTİĞİNE İNANILAN AĞAÇTAN 200 KİLO ZEYTİN TOPLANACAKKırkağaç - 30.09.2021

HZ. MERYEM'İN DİKTİĞİNE İNANILAN AĞAÇTAN 200 KİLO ZEYTİN TOPLANACAK

12345678910
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cevdet Yılmaz Lütfü Türkkan İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Tarkan Ezgi Mola Amelia Hamlin İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Erol Bulut Mehmet Topal Ronald Koeman Hidayet Türkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kırkağaç Haberleri | Kırkağaç Haber - Haberler - Kırkağaç haberleri, son dakika kırkağaç haber ve gelişmeleri burada. Ünlü Türk Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı Kırkağaç'ta kendi zeytinini hasat etti.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.11.2021 11:56:51. #1.16#

title