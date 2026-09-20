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Manisa Kırkağaç'ta Denizli-İstanbul yolcu otobüsü yoldan çıktı, 18 kişi yaralandı

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Manisa Kırkağaç'ta Denizli-İstanbul yolcu otobüsü yoldan çıktı, 18 kişi yaralandı
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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde Denizli'den İstanbul'a giden yolcu otobüsü kontrolden çıkarak yoldan çıktı, 18 kişi yaralandı. Yaralılardan 6'sı tedavi sonrası taburcu edilirken, diğerlerinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 18 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Denizli'den İstanbul istikametine seyreden Pamukkale Turizm'e ait yolcu otobüsü, gece saat 02.30 sıralarında Manisa-Balıkesir kara yolunun Fırdanlar Rampası mevkisinde kontrolden çıkarak yoldan çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Araçta görevli 2 şoför ve bir muavin ile 39 yolcudan 18'i kazada yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Soma ve Akhisar ilçelerindeki devlet ve özel hastanelere ile Balıkesir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan 6 yaralı taburcu edilirken, diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi.

Kazadan yara almadan kurtulan diğer yolcular, Balıkesir'den tahsis edilen ikame araçla yolculuklarına devam etti.

Kırkağaç Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde kazaya ilişkin adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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