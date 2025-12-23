Haberler

Manisa'da TIR ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde kontrolden çıkan TIR ile çarpışan kamyonetin sürücüsü İ.N. (64) ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde kontrolden çıkan TIR ile çarpışan kamyonetin sürücüsü İ.N. (64) ağır yaralandı.

Kaza saat 15.30 sıralarında Gelenbe mevkisinde meydana geldi. İ.N. idaresindeki 16 SB 295 plakalı zeytin yüklü kamyonet, kontrolü kaybetmesi sonucu aynı istikamette giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 68 ADS 763 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan İ.N., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak, sağlık görevlilerine teslim edildi. Ağır yaralandığı belirlenen İ.N, ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Evren ŞAKI/ Akhisar (MANİSA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Asgari ücret 28 bin 75 lira oldu

Yeni asgari ücret belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret yorumu

Asgari ücrete hükümet kanadının ilk yorumunda, "enflasyon" vurgusu
Canlı yayına damga vuran an: Cebinden çıkarıp saymaya başladı

Koca profesörün canlı yayında yaptığına bakın
Öğretmenlikte bir devrin sonu! MEB pedagojik formasyonu resmen kaldırdı

Öğretmenlikte bir devrin sonu! Şikayet edilen uygulama kaldırıldı
Hasan Şaş'tan Galatasaraylıları üzecek olay iddia: Tarih bile verdi

Galatasaraylıları üzecek olay iddia: Tarih bile verdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret yorumu

Asgari ücrete hükümet kanadının ilk yorumunda, "enflasyon" vurgusu
Asgari ücretle birlikte işveren desteğine de zam geldi

Asgari ücretle birlikte o da belli oldu! İşte verilecek destek tutarı
Eski eşini 55 kez bıçakla darbesiyle öldürdü, Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

Eski eşini 55 bıçak darbesiyle öldüren adamı savunması da kurtaramadı