Manisa'da İçki İçtikten Sonra Uyuyan Adam Ölü Bulundu

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, Cengiz Akman (30) arkadaşları ile içki içtikten sonra uyuduğu otomobilde ölü bulundu. Ölümü şüpheli bulunan Akman'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, birlikte içki içtiği belirlenen 2 arkadaşı gözaltına alındı.

Kırkağaç'ta çiftçilik yapan Cengiz Akman, dün arkadaşları Şabettin A. (26) ve Tufan G. (25) ile Şair Eşref Mahallesi Sanayi Bölgesi'nde otomobil içerisinde oturup, sohbet edip, içki içti. Gecenin sonunda 3 arkadaş evlerine dönmeyip otomobilde uyudu. İddiaya göre, Şabettin A. ve Tufan G. sabah Cengiz Akman'ın hareketsiz olması ve tüm çabalarına rağmen uyanmaması üzerine Kırkağaç Devlet Hastanesi ne götürdü. Burada doktorların yaptığı kontrolde Akman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Vücudunda herhangi darp ve yara izi bulunmayan Akman'ın ölümü şüpheli bulundu. Akman'ın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Otomobilde inceleme yapan polis, Şabettin A. ve Tufan G.'yi gözaltına aldı.