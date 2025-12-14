Haberler

Manisa'da İçki İçtikten Sonra Uyuyan Adam Ölü Bulundu

Manisa'da İçki İçtikten Sonra Uyuyan Adam Ölü Bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde Cengiz Akman, arkadaşlarıyla içki içtikten sonra otomobilde ölü bulundu. Ölümü şüpheli bulunan Akman'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, birlikte içki içtiği iki arkadaşı gözaltına alındı.

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, Cengiz Akman (30) arkadaşları ile içki içtikten sonra uyuduğu otomobilde ölü bulundu. Ölümü şüpheli bulunan Akman'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, birlikte içki içtiği belirlenen 2 arkadaşı gözaltına alındı.

Kırkağaç'ta çiftçilik yapan Cengiz Akman, dün arkadaşları Şabettin A. (26) ve Tufan G. (25) ile Şair Eşref Mahallesi Sanayi Bölgesi'nde otomobil içerisinde oturup, sohbet edip, içki içti. Gecenin sonunda 3 arkadaş evlerine dönmeyip otomobilde uyudu. İddiaya göre, Şabettin A. ve Tufan G. sabah Cengiz Akman'ın hareketsiz olması ve tüm çabalarına rağmen uyanmaması üzerine Kırkağaç Devlet Hastanesi ne götürdü. Burada doktorların yaptığı kontrolde Akman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Vücudunda herhangi darp ve yara izi bulunmayan Akman'ın ölümü şüpheli bulundu. Akman'ın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Otomobilde inceleme yapan polis, Şabettin A. ve Tufan G.'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kanser tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, hayatını kaybetti

Kanser tedavisi gören belediye başkanı hayatını kaybetti
Ünlü gazeteciyi arayıp 'Ben Yeşil' demişti! Kim olduğu açıklandı

Yeşil yaşıyor mu? Ünlü gazeteciye gelen telefon sonrası resmi açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de fesih kararı

Kadro dışı bırakılan yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor
Türk çiftçisi çöpe atıyor, Avrupa'da kilosu 35 bin TL'den satılıyor

Türk çiftçisi ot diye atıyor, Avrupa'da kilosu 35 bin TL'den satılıyor
Suriyelilerle ilgili çarpıcı karar! Erdoğan devreye girdi, ikinci aşamaya geçildi

Yüz binlerce Suriyeli için yeni karar! Erdoğan resmen devreye girdi
Berke Özer'e Premier Lig'den dev talip

İşte Guardiola'nın City'e istediği Türk yıldız
Fenerbahçe'de fesih kararı

Kadro dışı bırakılan yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor
İsmail Kartal için sürpriz iddia: Geri dönüyor

Sürpriz iddia: İsmail Kartal geri dönüyor! İşte o takım
Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! Pazartesi 21 ile lapa lapa kar yağacak

Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! 21 ile lapa lapa kar yağacak
Şehit pilotun eşinin paylaşımı yürekleri dağladı: 609 no'lu uçak...

Şehit pilotun eşinden yürek dağlayan paylaşım: Nereden bilebilirdim…
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: En az 12 ölü, 27 yaralı

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Mehmet Akif Ersoy'dan yeni açıklama: 'Akif'i patlatacağım' diyerek sağda solda gezenler var

Yeni açıklamasında çarpıcı detay: 'Akif'i patlatacağım' diyerek...
Bomba iddia: TMSF, Ela Rümeysa Cebeci'nin görevine son verdi

Fotoğraf iddiası ses getirmişti! Ünlü spikeri de kanaldan kovdular
Yunanistan'da olay görüntü! Başbakanı durdurup alkolmetre üflettiler

Yanlış duymadınız! Alkolmetre üfletilen kişi ülkenin başbakanı
Trump'tan Suriye'deki kanlı saldırıya tepki: Çok ciddi bir misilleme olacak

Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Trump resmen tehdit etti
title