Manisa'da İncir Hırsızlığı: 5 Kişi Suçüstü Yakalandı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde bir vatandaşa ait meyve bahçesinden 135 kilogram incir çalan 5 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırkağaç ilçesi Bakır Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında önleyici devriye faaliyeti gerçekleştiren jandarma ekipleri, A.Ş. (E/24), S.A. (K/38), N.Ş. (K/22), S.Ş. (E/53) ve F.C. (K/47) isimli şahısları, bir vatandaşa ait bahçeden incir çaldıkları sırada suçüstü yakaladı.

Olay yerinde yapılan incelemede çalındığı belirlenen 135 kilogram incir, sahibine teslim edildi. Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. - MANİSA