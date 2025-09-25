Haberler

Karakurt Mahallesi'nde Motosiklet Yangını Korku Dolan Anlar Yaşattı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde seyir halindeki bir motosikletin alev alması sonucunda çevredeki otluk alan da tutuştu. Mahalle sakinleri yangına müdahale ederek büyük bir felaketi önledi.

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt Mahallesinde seyir halindeki bir motosikletin alev alması sonucu çıkan yangın, çevrede korku dolu anlara sebep oldu.

Edinilen bilgiye göre, İlyaslar ve Karakurt Mahalleleri arasında seyir halinde ilerleyen kasalı motosiklet bir anda alev aldı. Alevlerin yükselmesiyle birlikte yol kenarında bulunan otluk alan da tutuştu. Yangını gören mahalle sakinleri hemen harekete geçerek yangına müdahale etti.

Karakurt Mahallesi'ne ait yangın söndürme tankeriyle alevleri kontrol altına alan vatandaşlar, yoğun çabaları sayesinde yangının büyümesini önledi. Kısa sürede söndürülen yangında büyük bir felaketin önüne geçildi.

Yangında motosiklet kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
