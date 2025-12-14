Park halindeki motosiklet çalan 3 çocuk, görüntülerden tespit edilip yakaladı

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde park halindeki motosiklet 2 çocuk tarafından çalındı. O anlar güvenlik ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansırken, olaya ilişkin 3 çocuk yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Şair Eşref Mahallesi Prestij Caddesi'nde meydana geldi. 2 çocuk bir apartman boşluğunda park halinde bulunan motosikletin yanına geldi. Çocuklardan biri motosikletin üzerine binerken diğeri onu iterek bulunduğu yerden uzaklaştırdı. Ardından motosikleti çalıştıran 2 şüpheli, kaçtı. Bu sırada bir çocuğun da gözcülük yaptığı belirlendi. Olayın KGYS ve çevredeki binaların güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine harekete geçen polis, 3 şüpheliyi yakaladı.

Çalıntı motosiklet sahibine teslim edilirken, şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.