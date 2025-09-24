Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1.018 Hap ve Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde jandarma ekiplerince bir ikamete yapılan baskında uyuşturucu hap, esrar, ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik Şube Müdürlükleri ekipleri, Kırkağaç ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Y.E. (60/E) isimli şahsın ikametinde arama yaptı.

Yapılan aramada; 1.018 adet uyuşturucu hap, 32,54 gram uyuşturucu madde, 2 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait çok sayıda fişek ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheli şahıs, Kırkağaç Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alındı. - MANİSA