Manisa'da bıçaklı kavga; 1'i kadın 2 yaralı
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, yolda tartışan iki kişi bıçakla yaralandı. Olayda yaralananlar hastaneye kaldırıldı, saldırgan gözaltına alındı.

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde Ali B. (45), yolda tartıştığı Zeki Ö. (45) ile Fatma M.'yi (42) bıçaklayarak yaraladı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Yenimahalle Mahallesi'nde meydana geldi. Ali B., daha önceden tanıdığı inşaat işçisi Zeki Ö. ve butik işleten Fatma M. ile yolda karşılaştı. Ali B. ile Zeki Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Ali B., yanındaki bıçakla Fatma M.'yi sırtından Zeki Ö'yü ise koltuk altından bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Fatma M. ve Zeki Ö., ambulanslarla Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 yaralı da Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların tedavisi sürerken, Ali B. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

