Manisa'da kaçak tütün operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde kaçak tütün operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.T'nin iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinin depo ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 2 milyon 632 bin 600 boş makaron, 233 bin 160 dolu makaron, 565 kilogram tütün ve 3 elektronik sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.T, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.