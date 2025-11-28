Kırkağaç'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Akçam (69) yönetimindeki 45 DE 5056 plakalı araç, sürücüsünün Kırkağaç-Gelenbe yolu ikinci kilometresinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan menfeze düştü.

Kazada araç sürücüsü Mehmet Akçam ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Serpil Akçam (64) yaralandı. Araçta sıkışan çifti itfaiye ekipleri kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan her iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

Kazayla ilgili incelemeler sürerken, yolun trafiğe açık olduğu bildirildi. - MANİSA