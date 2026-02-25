Haberler

Kırkağaç'ta motosikletin çarptığı eski muhtar hayatını kaybetti

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde Bademli Mahallesi'nin eski muhtarı İsmail Köken, yolun karşısına geçerken motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti. 71 yaşındaki Köken, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde Bademli Mahallesi'nin eski muhtarı, yolun karşısına geçerken motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kırkağaç ilçesinde 53. Sokak üzerinde, yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Köken (71), motosikletin çarpmasıyla ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Köken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İsmail Köken, 2004-2009 yılları arasında 5 yıl süreyle Bademli Mahalle Muhtarlığı görevinde bulunmuştu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
