Haberler

Kırkağaç'ın tarihi çınarı 112 yaşında hayatını kaybetti

Kırkağaç'ın tarihi çınarı 112 yaşında hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yaşayan ve 112 yaşında hayatını kaybeden Kezban Cezayir, Ahıska Türklerinin tarihine tanıklık eden önemli bir isimdi. Cenaze töreni büyük katılımla yapıldı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinin en yaşlı isimlerinden Kezban Cezayir, 112 yaşında hayatını kaybetti.

1914 doğumlu olan Kezban Cezayir, 15 yaşındayken Rus zulmünden kaçarak sınırı geçmeye çalıştığı sırada vurularak yaralanmış, yaşamı boyunca Ahıska Türklerinin yaşadığı zorluklara tanıklık etmişti. İlçede ikamet eden Ahıska Türklerinin en büyüğü olan Cezayir, Kırkağaç'ın "tarihi çınarları" arasında gösteriliyordu.

7 çocuk annesi olan Kezban Cezayir'in vefatı, Kırkağaç'ta büyük üzüntüye neden oldu. Kezban Cezayir için Karaosmanoğlu Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Yoğun katılımın olduğu cenaze töreninin ardından Kezban Cezayir, ilçe mezarlığında dualarla toprağa verildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Arnavutluk Başbakanı'nın İsrail parlamentosundaki konuşmasına 'Türkiye' çıkışı damga vurdu

İsrail parlamentosundaki konuşmasına "Türkiye" çıkışı damga vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın yıldızı hakkında bomba sözler: Trip atıyor, gitmek isterse durdurulmayacak

Yıldız isim hakkında bomba sözler: Trip atıyor, gitmek isterse...
Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı

Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı
Elektrik bağlantılarında yeni dönem! Artık şubeye gitmeye gerek kalmayacak

Elektrik bağlantılarında milyonları ilgilendiren değişiklik
Efsane futbolcunun oğlu Real Madrid ile profesyonel sözleşme imzaladı

Babasının izinden gidiyor! Real Madrid ile sözleşme imzaladı
Galatasaray'ın yıldızı hakkında bomba sözler: Trip atıyor, gitmek isterse durdurulmayacak

Yıldız isim hakkında bomba sözler: Trip atıyor, gitmek isterse...
Usta oyuncu Ali Tutal'dan kötü haber! Entübe edildi

Usta oyuncudan kötü haber! Entübe edildi, durumu ciddi
Nihat Kahveci 2-2'lik maç sonrası Sergen Yalçın'a verdi veriştirdi

Dün akşam gördüğü manzaradan sonra adeta çıldırdı