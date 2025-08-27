Manisa'da İşçi Servisi Ağaçla Çarpıştı: 8 Yaralı

Manisa'da İşçi Servisi Ağaçla Çarpıştı: 8 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, yön kontrolünü kaybeden işçi servisi ağaca çarptı. Kazada 8 kişi yaralanırken, yaralılar hastanelere kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde işçi servisinin ağaca çarptığı kazada 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Saruhanlı'dan hareket edip Soma istikametine gitmekte olan işçi servisi, Kırkağaç ilçesi Alay Kavşağı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçta bulunan 20 kişi büyük korku yaşadı. Yaralanan 8 işçi, ambulanslar ile Kırkağaç, Soma ve Akhisar Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Üç harfli zincir marketlerde satılan süt markasına soruşturma

Üç harfli zincir marketlerde satılan süt markasına soruşturma
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanyollar Arda Güler'e lakap taktı

İspanyollar Arda'ya lakap taktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.