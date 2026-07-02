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Manisa'da sağanak ve fırtına etkili oldu

Manisa'da sağanak ve fırtına etkili oldu
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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçtu, bir caminin minare külahı devrildi. Sürücüler zor anlar yaşarken, ekinler ve zeytin ağaçlarında da zarar oluştu.

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçtu, bir cami minaresinin külahı devrildi. Trafikte bulunan sürücüler ise zor anlar yaşadı.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, Kırkağaç ilçesinde akşam saatlerinde sağanak yağış ve fırtına bir anda yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçarken, İlyaslar Camisi'nin minare külahı devrildi. Trafikte bulunan sürücüler ise görüş mesafelerinin azalması nedeniyle, araçlarını güvenli bir yere çekerek bekleme yaptı.

Vatandaşlar, etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle en yakın noktalardaki güvenli alanlara geçerek kendilerini koruma altına alırken, kısa süreli etkili olan sağanak ve fırtınanın ekinlerde ve zeytin ağaçlarında zarara neden oldu. Fırtına ve sağanağın neden olduğu olumsuzluklar cep telefonu ile kaydedilirken, maddi hasarın yaşandığı obölgede belediye ekipleri ilçede hasar tespit çalışmaları başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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