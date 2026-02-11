Haberler

Manisa'da kaçakçılık operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Manisa'nın Turgutlu, Kırkağaç ve Akhisar ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, büyük miktarda tütün ve tütün ürünleri ele geçirildi.

Manisa'nın Turgutlu, Kırkağaç ve Akhisar ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Turgutlu ve Kırkağaç ilçesinde belirlenen 5 ev, 4 iş yerine operasyon düzenledi. Akhisar ilçesinde ise 2 otomobilde arama yaptı.

Aramalarda, 427,5 kilogram kıyılmış tütün, 230 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 52 bin 340 doldurulmuş makaron, 129,5 kilogram nargile tütünü, 27 elektronik sigara likiti, 28 bandrolsüz sigara ve 2 elektronik sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
