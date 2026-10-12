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Kırkağaç'ta elektrikli bisiklet sürücüsü Toker öldü, kamyon şoförü gözaltına alındı

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Kırkağaç'ta elektrikli bisiklet sürücüsü Toker öldü, kamyon şoförü gözaltına alındı
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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, domates yüklü kamyonun çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü İsmail Toker (60) hayatını kaybetti. Kamyon şoförü Yener Demirtürk (47) gözaltına alındı; kaza, Yeni Gelenbe Asfaltı yakınlarında meydana geldi.

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, kamyon çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü İsmail Toker (60), hayatını kaybetti. Kamyonun şoförü Yener Demirtürk (47) gözaltına alındı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Yeni Gelenbe Asfaltı Şair Eşref Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yener Demirtürk'ün kullandığı 45 YB 6236 plakalı domates yüklü kamyon, kontrolsüz şekilde ana yola çıktığı ileri sürülen İsmail Toker yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Toker, asfalta savruldu. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde elektrikli bisiklet sürücüsü Toker'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Toker'in cenazesi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Kırkağaç Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, kamyon şoförü Yener Demirtürk'ü gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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