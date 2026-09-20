Denizli'den gelen yolcu otobüsü Manisa Kırkağaç'ta şarampole devrildi, 17 kişi yaralandı

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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

Denizli'den Balıkesir istikametine giden, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 20 ATL 301 plakalı yolcu otobüsü, Balıkesir-Kırkağaç kara yolunda şarampole devrildi. Otobüs istinat duvarına çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan, aralarında şoför ve muavinin de olduğu 17 kişi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA