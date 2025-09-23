Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo Uyuşturucu ve 336 Hap Ele Geçirildi

Haberler

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde düzenlenen jandarma operasyonunda 1 kilo 120 gram uyuşturucu madde, 336 adet hap ve 2 adet kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1 kilo 120 gram uyuşturucu madde, 336 adet hap ve 2 adet kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik Şube Müdürlüklerince Kırkağaç ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda Y.Ş. (36/E) isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi.

Kırkağaç Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde şüphelinin ikametinde yapılan aramada; 1 kilo 120 gram uyuşturucu, 336 adet uyuşturucu hap ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheli Y.Ş., Cumhuriyet Savcılığına sevk edilmek üzere gözaltına alındı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
