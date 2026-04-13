Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde yalnız yaşayan Atiye Kızılboğa (67), evinde ölü bulundu.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kırkağaç ilçesi Tefikiye Mahallesi'ndeki 2 katlı evin 1'inci katında meydana geldi. Yalnız yaşayan Atiye Kızılboğa'dan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Kızılboğa'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Kızılboğa'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

