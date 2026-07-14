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Yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi; şüpheli gözaltında

Yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi; şüpheli gözaltında
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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde bir evde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle 2 eve daha sıçradı. İtfaiye ekiplerince 2 saatte söndürülen yangında 3 ev kullanılamaz hale gelirken, yangını çıkardığı öne sürülen İ.S. gözaltına alındı.

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde bir evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bitişikteki 2 eve daha sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerince 2 saatte söndürülürken, 3 ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili İ.S., gözaltına alındı.

Tevfikiye Mahallesi Halit Kayadipli Caddesi'ndeki bir evde, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki evlere sıçradı. Mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi. Yangını çıkardığı öne sürülen ve madde bağımlısı olduğu değerlendirilen İ.S., polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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