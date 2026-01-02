Yatağan'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü

Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Hacıveliler Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 15 metre aşağıya düşen araçta bulunan ve Yatağan'ın Turgut Mahallesi'nden olduğu öğrenilen Metin Kırkağaç adlı sürücü araçta sıkıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu Kırkağaç araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Hayatını kaybeden sürücünün vefatı, ailesi ve yakınlarını yasa boğarken, mahallede büyük üzüntü yaşandı. - MUĞLA