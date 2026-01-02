Haberler

Yatağan'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü

Güncelleme:
Muğla'nın Yatağan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücü Metin Kırkağaç yoldan çıkarak şarampole yuvarlanan araçta yaşamını yitirdi. Olay yerinde sağlık ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkarılan Kırkağaç'ın vefatı ailesi ve mahallede büyük üzüntü yarattı.

Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Hacıveliler Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 15 metre aşağıya düşen araçta bulunan ve Yatağan'ın Turgut Mahallesi'nden olduğu öğrenilen Metin Kırkağaç adlı sürücü araçta sıkıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu Kırkağaç araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Hayatını kaybeden sürücünün vefatı, ailesi ve yakınlarını yasa boğarken, mahallede büyük üzüntü yaşandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

