Haberler

Manisa'da motosikletin çarptığı eski muhtar öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yolun karşısında geçmeye çalışan İsmail Köken, bir motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı. Tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Köken'in cenazesi adli tıpa kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı İsmail Köken (70), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Şair Eşref Mahallesi Prestij Caddesi'nde meydana geldi. Ö.C.Ö. yönetimindeki 33 AFU 327 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Bademli Mahallesi eski muhtarlarından İsmail Köken'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Köken ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Köken, Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Akhisar Kirazoğlu Devlet Hastanesine sevk edilen Köken, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Köken'in cenazesi, savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan motosiklet sürücüsü Ö.C.Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Evren ŞAKI/KIRKAĞAÇ (Manisa), -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
AK Partili Tayyar'dan iktidara 'Öcalan' uyarısı

"İktidar sürsün istiyorsanız bunu yapın"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Survivor'ın yıldızı Aleyna Kalaycıoğlu'nun büyük değişimi, burun estetiği bambaşka birine çevirdi

Burun estetiği bambaşka birine çevirdi
Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı! O görüntülere soruşturma

Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı! O görüntülere soruşturma
6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu

6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu
6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek

6 ili bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Sadece 2 saat sürecek
Survivor'ın yıldızı Aleyna Kalaycıoğlu'nun büyük değişimi, burun estetiği bambaşka birine çevirdi

Burun estetiği bambaşka birine çevirdi
Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti

Karın ağrısıyla gittiği hastaneden cenazesi çıktı
Çağrı Balta'nın Fenerbahçe'ye transfer olmasıyla geçmiş paylaşımları yeniden gündem oldu

Anne-oğulun geçmiş dönem paylaşımları yine gündemde