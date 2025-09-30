Kırkağaç Kavunu Kış Aylarında Sofralara Geliyor

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yetişen ve hem Türkiye'de hem de Avrupa'da coğrafi tescil alan ünlü Kırkağaç kavunu, klimalı ve ozon makineli depolarda askıya alınarak kış aylarında da sofralara ulaştırılıyor.

Kırkağaç ilçesinde yetişen deseni, kokusu, tadı ve dayanıklılığı ile ünlenerek coğrafi işaret alan ve 15 Ağustos itibariyle hasat edilen Kırkağaç kavunu kış aylarında satışa sunulmak için klimalı, ozon makineli depolarda askılara asılmaya başlandı. Tescilli lezzet artık alıcılarını bekliyor.

Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, kavunun ilçe ekonomisi için önemine dikkat çekerek, "Hasadımızın bizlere vermiş olduğu bereketin mutluluğunu yaşıyoruz. Kavun bizim Kırkağaç için her şey demek. Kızlarımızın çeyizi, erkek evlatlarımızın eğitim masrafları, evlerimizin geçim kaynağı kavun bizim için olamazsa olmaz. Kavunlarımızı mayıs ayında ekiyoruz. Yaklaşık 100 gün gibi bir emekle kavun depolarımıza asılır hale geliyor. Bu deponun üzerinde bir yalıtım var, bu özel sandviç panelden yapılmış bir tavan ve üzerine köpük püskürtülmüş içerideki iklimlendirmeyi sabit derecede tutmak için. Arkamızda da içeriye ozon havası vermesi için ayrıca cihazlar var. Bu cihazların her biri 50-60 bin TL'dir. Yine klimalarımız var. Buradaki iklimlendirmeyi sağlıyor. Yukarıdaki siyah boru da içeride biriken kirli ve asitli havanın dışarıya atılmasını sağlıyor. Tabii bunlar çiftçilerimize ek bir maliyet getiriyor. Böylelikle zaten dayanıklılığıyla ün yapmış Kırkağaç kavunumuz mart ayına kadar sağlıklı bir şekilde az fire vererek o soğuk kış aylarında yazın o güzel meyvesini sofralarınıza gönderiyoruz. Kırkağaç'ın kendine has bir kavunu vardı Altınbaş benekli kavun diye. Artık beyaz, sarı ve yeşil dilimli kavunlarımızı da üretiyoruz. Dededen 3. kuşak üretici olan Apti Kayacık, 300 ton civarındaki deposunda alıcısını bekliyor. Bu kavunları Osman Topuz isimli bir Kırkağaçlı üreticimiz var onun tarafından ilk olarak sadece bir kavundan üretildi. Şimdi Kırkağaç'ta binlerce dekar kavun depolarımızda asılıyor. Muhteşem bir kavun. Dayanıklılığı daha fazla. Bu yıl yaklaşık 30 bin ton rekoltemiz var. Bubub 20 bin tonu yaz aylarında satılıyor. Geri kalan kısmı da işte bu iklimlendirme özelliklerine sahip, özel havalandırma ve ozon pompası sistemlerine sahip klimalarımızda saklanıp kış aylarında vatandaşlarımızın tüketimine sunuluyor. Kavunumuz coğrafi tescilli bir ürün. Bu yıl bir sürprizimiz daha oldu. Artık AB'den de coğrafi tescil aldık. Türkiye'de 38. işaret olan tarım ürünü oldu. Manisa ilinde de ilk coğrafi tescil alan ürün bizim Kırkağaç kavunumuza nasip oldu. Bunun için de ayrıca mutluyuz. Bu vesileyle bütün üreticilerimize hayırlı, bereketli kazançlar almalarını diliyorum" dedi.

"Mart ayına kadar dayanıyor"

Yaklaşık 40 yıldır çiftçilik yaptığını belirten üretici Apti Kayacık ise, kavunların dayanıklılığına dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Çocukluğumdan beri kavunculukla uğraşıyorum. Tabii o zamanlar Kırkağaç cinsi kavun ekiyordum. Daha sonra siyah kavuna, 4-5 yıldır da beyaz kavunumuza döndük. Tarladan getirdiğimiz kavunlarımızı depolarımıza asıyoruz. İstanbul'dan ve İzmir'den gelen halci arkadaşlarımızla pazarlık yapıp veriyoruz. Onlar da aralık ayından mart ayına kadar dayanabilen kavunlarımızı bu aylarda kamyonlara sarıp müşterilerine götürüyorlar. Kırkağaç kavununun en büyük özelliği dayanabilir olma özelliğidir. Aynı bu çeşidimizi tohumunu Türkiye'nin her yerinde denediler ama hemen bozuldu, dayanmadı. Kırkağaç'ın toprağından mı ikliminden midir nedir sadece bu topraklarda mart ayına kadar dayanıyor." - MANİSA