Haberler

Dünya Zeytin Ağacı Günü Manisa'da Buruk Geçti

Dünya Zeytin Ağacı Günü Manisa'da Buruk Geçti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UNESCO tarafından ilan edilen Dünya Zeytin Ağacı Günü, Türkiye'nin zeytin üretim merkezi Manisa'da, çiftçilerin yaşadığı sorunlarla birlikte buruk bir şekilde kutlandı. Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı, 2025 sezonunda yaşanan zirai don ve aşırı sıcakların neden olduğu kayıplara dikkat çekerek, çiftçilerin haklarını savunmak için kooperatifleşme çağrısında bulundu.

UNESCO tarafından 2019 yılında ilan edilen ve her yıl 26 Kasım'da kutlanan Dünya Zeytin Ağacı Günü, Türkiye'de en fazla zeytin ağacına sahip Manisa'da buruk geçti.

Zeytin ağacının kültürel, ekonomik ve çevresel önemine dikkat çekmek amacıyla kutlanan günde Kırkağaç'ın Bakır Mahallesindeki anıt zeytin ağacı önünde konuşan Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, üreticilerin 2025 sezonunu büyük kayıplarla geçirdiğini söyledi.

Özarı, nisan ayında yaşanan zirai don felaketinin üzüm bağlarıyla birlikte yüzlerce dekar zeytinlikte ciddi hasara yol açtığını belirterek, "Yeni açan tomurcuklar ve çiçekler don vurmasıyla zarar gördü. Ardından gelen aşırı sıcaklık ve kuraklık nedeniyle zaten az tutan zeytinler döküldü. 2025 yılı rekoltesi son 20 yılın en düşük seviyesine geriledi" dedi.

Hasar sonrası üreticinin en azından artan maliyetleri karşılayabilmek için yüksek fiyat beklentisine yöneldiğini dile getiren Özarı, ancak tekelci sermayenin düşük fiyat dayatmasıyla karşı karşıya kalındığını ifade etti. Özarı, "Sezon başında 150 TL'den başlayan alım fiyatları, kapalı kapılar ardında yapılan ayarlamalarla 95 TL'ye kadar düşürüldü. Çiftçimiz bir kez daha ezildi" diye konuştu.

Çiftçinin hak ettiği değeri ancak örgütlenerek alabileceğini vurgulayan Özarı, şu çağrıda bulundu:

"Bir gün gelecek, bir araya gelemeyen çiftçimiz zincirlerini kıracak, sermayenin yükünü üzerinden atacak, birlik olup kooperatifleşecek ve kendi hakkına sahip çıkacaktır. Ziraat Odası olarak ilaç tedarikinden alet ekipman desteğine, mısır ve buğday pazarlamasına kadar üreticimizin yanındayız ama esas kurtuluş kooperatifleşmededir. Tüm zeytincilerimizi odamıza davet ediyor, gelin birlik olalım, kooperatifimizi kuralım diyorum."

Dünya Zeytin Ağacı Günü'nü buruk bir şekilde kutladıklarını ifade eden Özarı, tüm zeytin üreticilerinin gününü tebrik etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
158 gündür tutuklu bulunan Fatih Altaylı'ya verilen ceza belli oldu

158 gündür tutuklu bulunan Fatih Altaylı'ya verilen ceza belli oldu
Hong Kong'da dev yangın! 2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var

2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu Cem Uçan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri olay oldu

Erdoğan'la ilgili sözleri sanat camiasında büyük ses getirdi
Mardin'deki vahşette sır perdesi kaldırılamadı! Silah evden çıkmadı, özel ekip kuruldu

Mardin'deki vahşette yeni detaylar şüpheleri tek noktaya yoğunlaştırdı
Kaan Tangöze üniversitede konser verdi, söylediği şarkı kenti karıştırdı

Üniversitede konser verdi, söylediği şarkı kenti karıştırdı
Tarafını belli etti: Evrim Akın'la ilgili bir çıkış da Oya Başar'dan geldi

Evrim Akın'la ilgili bir çıkış da Oya Başar'dan geldi
Ünlü oyuncu Cem Uçan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri olay oldu

Erdoğan'la ilgili sözleri sanat camiasında büyük ses getirdi
Bakan Tekin, şimdi de eğitimde yaş olayını tartışmaya açtı: Bizde neden olmasın?

Bakan Tekin şimdi de eğitimde yaş olayını tartışmaya açtı
Beyaz Saray'da gerginlik! Prens Selman'dan Trump'a rest

Böylesi görülmedi! Prens Selman'ın resti Beyaz Saray'ı salladı
İlber Ortaylı'yı küplere bindiren görüntü: Yapı çökerse dünya faturayı Türklere çıkaracak

Görüntüye ateş püskürdü: Dünya faturayı Türklere çıkaracak
Kerem'den Galatasaray derbisi hakkında net yorum

Kerem'den Galatasaray derbisi yanıtı
Fenerbahçe'nin yıldızı Ferencvaros maçında yok

Fenerbahçe'nin yıldızı Ferencvaros maçında yok
Davutoğlu ilk kez açıkladı: Saadet, DEVA, Gelecek ve Yeniden Refah birleşebilir

İttifak çıkışı canlı yayına damga vurdu: 4 parti birleşebilir
2 saat 50 dakikalık İmralı ziyaretinin detayları: Öcalan'ın SDG konusunda tavrı netleşti

Ziyaretin detayları netleşti: Öcalan'dan kritik konuda net tavır
Yeni evli çiftin gece çıkardığı sesler komşusunu isyan ettirdi

Yeni evli çiftin gece çıkardığı sesler komşusunu isyan ettirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.