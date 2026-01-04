Manisa'da seyir halindeki otomobil alev aldı

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Bakır Mahallesi'nde, saat 00.00 sıralarında Hayri K., (43) idaresindeki 03 UZ 192 plakalı seyir halindeki otomobilin motor kısmından alevler yükseldi. Alevleri fark eden sürücü, aracı yolun sağına park edip yanındaki 2 kişi ile aşağı indi. Alevler kısa sürede tüm otomobili sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.