Manisa Soma'da göçükte yaşamını yitiren maden işçisi Kerim Ören toprağa verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren maden işletmesinde meydana gelen göçükte yaşamını yitiren evli ve 2 çocuk babası Kerim Ören'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Ören'in cenazesi memleketi olan Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt Mahallesi'ne getirildi. İlk olarak Ören için, yaşadığı Şair Eşref Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alındı. Daha sonra ise cenaze kırsal Karakurt Mahallesi'ne getirildi. Burada Karakurt merkez camisinde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tercan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, AK Parti Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, Türkiye Maden İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, Ören'in ailesi, yakınları, mesai arkadaşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Cenazede Ören'in yakınları, taziyeleri kabul etti. Cuma namazının ardından Ören için cenaze namazı kılındı. Ören'in cenazesi, namazın ardından mahalle mezarlığına götürüp toprağa verildi.

Serkan ÖZDEMİR-Şevket YILMAZ-Evren ŞAKI/KIRKAĞAÇ (Manisa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı