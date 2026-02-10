Haberler

Manisa'da kaçak tütün operasyonu; 5 gözaltı

Güncelleme:
Manisa'nın Turgutlu ve Kırkağaç ilçelerinde düzenlenen operasyonda tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına karışan 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 407,5 kilo tütün ve çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

MANİSA'nın Turgutlu ve Kırkağaç ilçelerinde tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'da, 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçuna yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Turgutlu ve Kırkağaç ilçelerinde 1'i iş yeri olmak üzere 9 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 407,5 kilo açık kıyılmış tütün, 12 bin 940 adet içi doldurulmuş makaron, 127,7 kilo nargile tütünü, 27 elektronik sigara likiti, 28 bandrolsüz sigara, 2 elektronik sigara ile belge eksikliği bulunan 80 bin boş makaron ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, firari 1 şüpheliyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü bildirildi. 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.

