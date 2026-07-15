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Manisa'da firari hükümlü otoyol gişelerinde yakalandı

Manisa'da firari hükümlü otoyol gişelerinde yakalandı
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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde otoyol gişelerinde jandarma tarafından yapılan denetimde, 12 ayrı hırsızlık dosyasından toplam 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.A. isimli kadın yakalanarak tutuklandı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki otoyol gişelerinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, 12 ayrı hırsızlık dosyasından hakkında toplam 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kırkağaç gişelerinde yapılan uygulama sırasında, hırsızlık suçundan aranan ve 12 ayrı hırsızlık dosyasından hakkında toplam 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.A. (40) isimli kadın tespit edilerek gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Manisa İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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