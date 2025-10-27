Haberler

Kırkağaç'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Artistik Cimnastik Turnuvası Düzenlendi

Kırkağaç'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Artistik Cimnastik Turnuvası Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırkağaç'ta gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Artistik Cimnastik Turnuvası'na 300'e yakın sporcu katıldı. Turnuvada dereceye giren sporcular kupa ve madalyalarını aldı.

Kırkağaç'ta düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Artistik Cimnastik Turnuvası'nda 300'e yakın sporcu kıyasıya mücadele etti. Şampiyon sporcuların da destek verdiği organizasyonda madalyalar sahiplerini buldu.

Manisa Cimnastik İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Artistik Cimnastik Turnuvası Kırkağaç'ta büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Kırkağaç İlçe Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen turnuvaya yaklaşık 300 sporcu katıldı. Minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde yapılan yarışmalarda sporcular, Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu cimnastik gösterileriyle taçlandırdı. Dereceye giren sporcular kupa ve madalyalarını düzenlenen törenle aldı.

Turnuvaya destek veren Dünya ve Avrupa Şampiyonu İbrahim Çolak, Trampolin Cimnastik Teknik Kurul Üyesi Gürkan Mutlu, Artistik Cimnastik eski milli sporcusu Demet Mutlu ve Trampolin Cimnastik eski milli takım sporcusu antrenör Atakan Gülyüz'e teşekkür edildi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'e cimnastik branşına verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden İl Temsilcisi Fatma Tuba Didin, turnuvanın genç sporcular için önemli bir deneyim olduğunu vurguladı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Milyonları ilgilendiren 'emekli maaşı' anketi: Sonuç tam da beklendiği gibi

Emekli maaşı için anket yapıldı, sonuç tam da beklendiği gibi
Başsavcılık: Hakemlerle ilgili bahis soruşturması nisan ayında başlatıldı, derinleşerek devam edecek

Başsavcılıktan ilk açıklama! Hakemler aylardır takip ediliyormuş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF, bahis oynayan hakemlerin isimlerini paylaşacak

Bahis oynayan hakemlerin isimleri tek tek açıklanıyor
Hande Erçel'in İngilizcesi tartışma konusu oldu, meslektaşı Pınar Altuğ'dan yanıt geldi

Hande Erçel tartışmasında Pınar Altuğ tarafını belli etti
Genç kızın balkondan düştüğü sanıldı, gerçek bambaşka çıktı

Genç kızın balkondan düştüğü sanıldı, gerçek bambaşka çıktı
Acun Ilıcalı'dan TFF'ye çağrı

''Defalarca söylemiştim'' diyerek TFF'ye tarihi bir çağrı yaptı
TFF, bahis oynayan hakemlerin isimlerini paylaşacak

Bahis oynayan hakemlerin isimleri tek tek açıklanıyor
Bomba iddia: İngiltere Başbakanı, Erdoğan görüşmesi öncesi Türkiye'ye 2 jet yolladı

Dünyanın gözü bu zirvede! Yola çıkmadan önce Ankara'ya 2 jet yolladı
2 bin tondan fazla tavuk eti geri çağrıldı! İçlerinden metal çıktı

2 bin tondan fazla tavuk eti apar topar geri çağrıldı
Erman Toroğlu'ndan bahis skandalı hakkında olay sözler

Erman Toroğlu'ndan bahis skandalı hakkında olay sözler
Tribünde marş krizi! MHP'li vekil küplere bindi: Adamın dişini kırarız

Tribünde marş krizi! MHP'li vekil küplere bindi: Adamın dişini kırarız
Dünya devi son 8 maçını kazanamayan ünlü antrenörü kovdu

Dünya devi ünlü antrenörü kovdu
152 hakem topun ağzında! Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı

Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı
Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Başbakan Türkiye kararını duyurdu: Vizesiz seyahati askıya alıyoruz
Almanya'da kuş gribi salgını nedeniyle itlaf edilen hayvan sayısı 500 bini geçti

Salgın ülkenin dört bir yanına yayıldı, rakam 500 bini geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.