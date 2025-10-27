Kırkağaç'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Artistik Cimnastik Turnuvası Düzenlendi

Kırkağaç'ta düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Artistik Cimnastik Turnuvası'nda 300'e yakın sporcu kıyasıya mücadele etti. Şampiyon sporcuların da destek verdiği organizasyonda madalyalar sahiplerini buldu.

Manisa Cimnastik İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Artistik Cimnastik Turnuvası Kırkağaç'ta büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Kırkağaç İlçe Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen turnuvaya yaklaşık 300 sporcu katıldı. Minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde yapılan yarışmalarda sporcular, Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu cimnastik gösterileriyle taçlandırdı. Dereceye giren sporcular kupa ve madalyalarını düzenlenen törenle aldı.

Turnuvaya destek veren Dünya ve Avrupa Şampiyonu İbrahim Çolak, Trampolin Cimnastik Teknik Kurul Üyesi Gürkan Mutlu, Artistik Cimnastik eski milli sporcusu Demet Mutlu ve Trampolin Cimnastik eski milli takım sporcusu antrenör Atakan Gülyüz'e teşekkür edildi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'e cimnastik branşına verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden İl Temsilcisi Fatma Tuba Didin, turnuvanın genç sporcular için önemli bir deneyim olduğunu vurguladı. - MANİSA