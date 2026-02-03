Haberler

Kırkağaç'ta iki tır çarpıştı: 1 yaralı

Kırkağaç'ta iki tır çarpıştı: 1 yaralı
Güncelleme:
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki tırın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kırkağaç ilçesi Bakır Mahallesi kavşağında meydana geldi. Y.Ş. (59) idaresindeki 45 VM 884 plakalı tır ile H.C. (56) yönetimindeki 06 DSG 731 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, 06 DSG 731 plakalı tırın sürücüsü H.C. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 112 acil servis ambulansı ile Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı H.C.'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
